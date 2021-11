Tin nóng 23/11: Nhảy cầu tự tử vì cãi nhau với bạn gái

Cãi nhau với bạn gái, nam thiếu niên nhảy cầu tự tử: Trên đường chở bạn gái về nhà thì giữa 2 người xảy ra cãi nhau. Bất ngờ em V.T.C. (16 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) leo lên thành cầu rồi nhảy xuống sông Sêrêpốk ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông tự tử. Trưa 23/11, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đang đứng chơi bên đường, 2 thanh niên bị đâm thương vong: Tối 22/11, nhóm người đang đứng chơi bên đường thì bất ngờ bị 3 người đi trên 1 xe máy tấn công tới tấp khiến Siu Thanh (25 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu, Siu Ân (17 tuổi đều trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) bị thương nặng. Ngày 23/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, làm rõ. Va chạm với xe tải, mẹ chồng tử vong, con dâu bị thương nặng: Sáng 23/11, một tài xế điều khiển xe tải khi đến ngã tư cổng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương) thì va chạm với xe máy chở 2 người đang băng qua đường. Hậu quả bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung (44 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vonh, còn chị Trầm (20 tuổi, con dâu bà Nhung) bị thương nặng. Trùm đường dây lô đề tàng trữ nhiều súng đạn: Ngày 23/11, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số lô, đề do Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú TP Thanh Hóa) cầm đầu. Ngoài bắt giữ Hùng, Công an đã tạm giữ 8 người liên quan, gồm 6 nữ, 2 nam để phục vụ điều tra. Đường dây đánh bạc do Hùng cầm đầu có số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Tham ô tài sản, Giám đốc công ty bảo hiểm bị bắt: Dùng chiêu trò bằng cách tự ghi hoá đơn giá trị gia tăng chênh lệch số tiền giữa liên 1 và liên 2, Nguyễn Xuân Quan - Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, chi nhánh Cần Thơ đã tham ô hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày 23/11, Công an quận Ninh Kiều, TP Cân Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Quan. Truy tố cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La: Ngày 23/11, VKSND tỉnh Sơn La cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Kim An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cùng các bị can khách trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng. Khởi tố 16 người trong vụ hỗn chiến gây chết người tại Đồ Sơn: Ngày 23/11, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố 16 người liên tới vụ hỗn chiến giữa hai nhóm làm chết 1 người và bị thương 4 người tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn). Theo đó, 4 người bị khởi tố tội giết người, 8 người bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng, 4 người khác bị khởi tố về các tội che giấu, không tố giác tội phạm. Bàng hoàng phát hiện thi thể dưới giếng cổ của làng: Tối 21/11, người dân ở xóm 4 (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi qua giếng cổ Gà Cộc thì hốt hoảng phát hiện bên trong có một thi thể người. Nạn nhân được xác định là anh H.Đ.T. (SN 1984, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu). Theo chính quyền địa phương, lúc trục vớt lên bờ, thi thể nạn nhân cũng không có dấu vết gì. >>> Xem thêm video: Tử vong do nhảy cầu tự tử rơi xuống đường. Nguồn: Truyền Hình Hậu Giang.

