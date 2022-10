Tin nóng 25/10: Thi thể người đàn ông chết cháy bên vệ đường

Thi thể người đàn ông chết cháy bên vệ đường: Ngày 25/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết cháy bên đường tại khu dân cư Xóm Hố A (xã Hưng Lộc, Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày người dân phát hiện thi thể bị cháy nằm bên vệ đường tại Khu dân cư Xóm Hố A, gần đó khoảng 10m là chiếc xe máy. Tại hiện trường, người đàn ông bị cháy đen, chân còn mang giày, mặc quần dài màu trắng. Nạn nhân được xác định là ông V.M.H. (54 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc) là tài xế lái xe du lịch. Cô gái 19 tuổi dí dao cướp xe ôm: Ngày 25/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Tuyền (19 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra hành vi cướp tài sản. Cụ thể, ngày 2/10, Tuyền đến gặp ông T. làm nghề chạy xe ôm nhờ chở đi công việc. Khi đến đoạn đường vắng, Tuyền dí dao khống chế ông T. rồi cướp xe máy và dây chuyền 5 chỉ vàng 18K. Tuyền sau đó đã bị công an bắt giữ. Bắt đối tượng buôn bán hơn nửa tấn pháo: Ngày 25/10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trương Thanh Quý (SN 1990, trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để làm rõ hành vi mua bán hàng cấm. Trước đó, Công an huyện Yên Thành đã xác định Quý là đối tượng chuyên mua pháo nổ từ nước ngoài về địa phương, sau đó vận chuyển ra các tỉnh miền Bắc để tiêu thụ. Tại kho chứa hàng của Quý, Ban chuyên án đã thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại. Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô: Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trên tuyến đường đường Hồ Chí Minh nhánh Đông vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày tại địa phận huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Khi đó, xe ô tô do tài xế Trần Biên Hòa (SN 1994, Quảng Bình) điều khiển theo hướng thị trấn Bến Quan - Cam Lộ thì va chạm với xe cần cẩu do tài xế Trần Văn Sơn (SN 1996, Quảng Trị) và xe ô tô do tài xế Hồ Văn Quyền (SN 1979, Quảng Trị) điều khiển . Cú va chạm mạnh khiến cả 3 ô tô bị hư hỏng, tài xế Trần Biên Hòa bị thương. Mâu thuẫn tại đám giỗ, 1 người bị đâm tử vong: Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Sang (25 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Phước, huyện Lai Vung) để điều tra do liên quan đến vụ án mạng. Thông tin ban đầu, chiều 24/10, Sang đi dự đám giỗ ở ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Tại đây Sang và L.T.K. (25 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Sang đã dùng dao đâm khiến K tử vong. Tháo biển số xe máy đi cướp tài sản: Chiều 25/10, Công an huyện Hương Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Hoàng (SN 1996) và Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, cùng trú huyện Hương Sơn) về tội “Cướp giật tài sản”. Theo đó, Dũng và Hoàng nhận thấy lúc tối trời các đoạn đường tại huyện miền núi Hương Sơn ít người qua lại nên đã nảy sinh ý định cướp giật. 2 đối tượng đã tháo biển số xe, chạy trên các đoạn đường này tìm những "con mồi". Hai đối tượng đã thực hiện thành công 3 vụ cướp giật trên địa bàn. >>> Xem thêm video: Giả vờ đi vệ sinh tại quán trà sữa để trộm điện thoại. Nguồn: Pháp luật Online.

