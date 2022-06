Tin nóng 22/6: Thanh niên câm điếc bị đánh thoi thóp ngoài nghĩa địa

Thanh niên câm điếc bị đánh thoi thóp ngoài nghĩa địa: Ngày 22/6, UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, người dân vừa phát hiện anh Võ Văn Giáp (18 tuổi, người địa phương) nằm thoi thóp tại nghĩa địa nghi bị đánh. Nạn nhân sau đó, được đưa vào bệnh viện này cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng, dập não. Được biết, Giáp là con trai đầu, trong gia đình có 2 anh em. Bản thân nạn nhân Giáp bị khuyết tật, câm điếc bẩm sinh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thuê xe tải trộm sạch tài sản của nhà hàng: Do cần tiền trả nợ và mê chơi game nên Huỳnh Tấn Hoàng (SN 1994, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lợi dụng sơ hở của nhà hàng tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu lẻn vào trộm cắp tài sản rồi thuê xe tải chở đến các cửa tiệm đồ cũ trên địa bàn Đà Nẵng bán lấy tiền. Ngày 22/6, Công an phường Hòa Minh cho biết vừa bắt giữ Hoàng. Bé gái 4 tuổi bị cô giáo đánh đập vì đi vệ sinh ra quần: Bé L.T.T. (4 tuổi) bị cô giáo đánh đập bầm tím nhiều bộ phận trên cơ thể khi đi học tại nhóm trẻ Nụ Cười Hồng thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) vì đi vệ sinh ra quần. Ngày 22/6, Công an phường Bình Chuẩn cho biết đã vào cuộc và đang điều tra, làm rõ. Chém hai bạn nhậu trọng thương: Trong lúc ngồi nhậu, Lê Quốc Trường (SN 1997, trú huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu là ông Thạch Văn Út (SN 1966) và Phạm Văn Sơn (SN 1970, trú cùng huyện). Trường đã cầm dao đâm hai người trong bàn bị thương. Ngày 22/6, Công an huyện Trà Ôn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trường. Bắt 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái 13 tuổi ở cùng thôn: Khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5, Triệu Văn Châm (SN 1971, trú tại thôn Bình Minh, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái cùng thôn sinh năm 2009 tại vườn chuối. Ngày 22/6, VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Văn Châm. Vừa ra tù đã giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Vừa ra tù, Nguyễn Văn Nhân (SN: 1999, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã gọi điện thoại cho mẹ của một bạn tù ở huyện Trà Ôn xưng là Công an và yêu cầu chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt. Ngày 22/6, Công an huyện Trà Ôn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nhân. Một người tử vong trong chiếc ôtô bốc cháy: Trưa 22/6, trên đường đê thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, ô tô VinFast Lux SA 2.0 do một nam tài xế điều khiển tới khu vực gầm cầu Vĩnh Thịnh thì bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh, thiêu rụi chiếc ôtô 7 chỗ. Người trong xe không kịp thoát ra ngoài nên tử vong. Đâm chết người vì đi đòi món nợ 1,7 triệu đồng giùm bạn: Trong lúc nhậu với bạn và nghe nói có cho người khác mượn 1,7 triệu đồng nhưng mãi không đòi được, Lê Thái Dương (SN: 1980, ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) sau đó đi đòi nợ giúp và dùng dao đâm chết người. Ngày 22/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ đối tượng này để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Thượng úy Công an bị đánh chết khi giải quyết ẩu đả ở tỉnh Hà Nam. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

