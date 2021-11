Tin nóng 18/11: Người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô ở bệnh viện

Người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô tại bệnh viện: Ngày 18/11, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An cho biết, vào trưa cùng ngày, một số người thấy xe ô tô bán tải đậu trong khuôn viên của bệnh viện có dấu hiệu bất thường, tiến lại kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông bất động trên ghế lái. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra. Làm giả sổ đỏ, lừa bán đất chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng: Đặng Vĩnh Kỳ (trú tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) lên mạng xã hội thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mang đi lừa 2 người muốn mua đất để chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng. Ngày 18/11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Kỳ. Cựu nhân viên bưu điện lừa đảo hơn 2 tỷ đồng: Nguyễn Thị Mỹ Ái (25 tuổi, ở xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) làm việc tại bưu điện xã ở địa phương đã lấy sổ trợ cấp xã hội của người dân và làm sổ giả, mang cầm cố chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Ngày 18/11, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam Ái. Tổ chức môi giới mại dâm tại các nhà nghỉ: Hoàng Thị Ngọc (21 tuổi) và Đàm Minh Hậu (31 tuổi, đều ở Cao Bằng) đã nhiều lần tổ chức môi giới cho gái mại dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Cao Bằng để phục vụ khách mua dâm. Số tiền các đối tượng thu từ gái bán dâm từ 50.000 đồng đến 400.000 đồng/lần bán dâm. Ngày 18/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang điều tra, làm rõ. (Đối tượng Hoàng Thị Ngọc) Đi ở nhờ, "con rể hờ" còn lén lút mở tủ lấy trộm tiền và vàng: Thấy vợ "hờ" ngủ say, nhà không còn ai, Nguyễn Văn Cân (SN 1997, trú huyện Châu Phú, An Giang) lén mở tủ lấy trộm 70 triệu đồng tiền mặt và một số nữ trang có trọng lượng hơn 1 lượng vàng của chủ nhà. Ngày 18/11, Công an huyện Châu Phú cho biết đang tạm giữ Cân để điều tra. Vợ chồng trẻ ở Quảng Nam tử vong trong phòng ngủ: Ngày 18/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng trong căn nhà ở khối 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. L.T.P.N. (29 tuổi) và anh N.H. (35 tuổi, chồng chị N.) được người thân trong gia đình phát hiện tử vong trong phòng ngủ, trên cơ thể có nhiều vết thương. Truy sát kinh hoàng trên sân bóng, 1 người nguy kịch: Ngày 18/11, Công an huyện Củ Chi, TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng tại sân bóng L.P xã Bình Mỹ khiến 1 người bị thương tích nặng. Nạn nhân là T.V.K (SN 1999, quê Thái Bình) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng vỡ xương sọ, nhiều vết chém trên cơ thể. Chủ bán cá ngủ quên, bị trộm lấy 2 điện thoại và xô đựng tiền: Ngày 18/11, anh N.M.Q (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cho biết trong lúc vợ anh do mệt mỏi nên chợp mắt ngủ trưa đã bị một đối tượng lẻn vào trong lấy 2 điện thoại và xô đựng tiền. Anh Q. cho biết hai điện thoại và số tiền bị mất giá trị cũng không quá lớn nên không trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

