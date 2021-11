Tin nóng 17/11: Kho “hàng nóng” của nữ quái đất Cảng có gì?

Kho “hàng nóng” của nữ quái đất Cảng có gì?: Ngày 17/11, Công an TP.Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một tổng kho súng, đạn hoa cải số lượng lớn của nữ quái Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú quận Lê Chân). Công an đã thu giữ 2 khẩu súng ngắn loại công cụ hỗ trợ, 2 khẩu súng ngắn dạng ổ quay, 8 viên đạn đầu cao su, 9 viên đạn đầu bi sắt và các túi hạt nổ, đạn chì (đạn súng hoa cải). Kỷ luật Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh: Ngày 17/11, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã kỷ luật khiển trách với Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh ông Nguyễn Thành Nam. Ông Nam đã thiếu kiểm tra, giám sát, để cấp phó và một số công chức, Đảng viên thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế: Trong lúc cấp cứu cho bệnh nhân tại TTYT huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông), ông Lê Bá Hòa (nhân viên y tế) bất ngờ bị người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm liên tục hành hung. Ngày 17/11, Công an huyện Đắk R’Lấp cho biết đang điều tra, làm rõ. (ông Hoà mặc áo trắng. Ảnh Công lý) Lừa đảo gần 200 người xuất khẩu sang Hàn Quốc: Vũ Đức Minh (39 tuổi) và Đinh Hồng Quang (41 tuổi, đều ở Hà Nội) đã dùng giấy CMND giả, mở tài khoản giả nhằm che giấu nhân thân để lừa gần 200 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngày 17/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra. (Ảnh: Đối tượng Quang) Nam thanh niên trộm ô tô của chủ: Trần Văn Thành (SN 1987, ở Tuyên Quang) là lái xe đầu kéo thuê cho anh Trần Văn Tuyên (SN 1975, trú huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) nhưng do nợ nần, Thành đã lấy trộm ô tô tải của anh Tuyên rồi đem đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến cầu Việt Trì, do sợ bị phát hiện, Thành đã điều khiển xe quay lại và bỏ tại bãi đất trống. Ngày 17/11, Công an huyện Đoan Hùng cho biết biết đang tạm giữ Thành để điều tra. Khởi tố đối tượng đâm thủng ruột Phó Trưởng Công an xã: Chiều 17/11, VKSND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) phê chuẩn khởi tố bị can Võ Đức Cường (SN 1971, ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) người đã đâm trọng thương đại úy Nguyễn Thành Chung, Phó trưởng Công an xã Lộc Trì. Trước đó, Cường cùng con trai và 2 người con gái mang theo dao đến nhà ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì để gây gổ. Triệt phá tụ điểm tổ chức "bay lắc" ma túy trong căn biệt thự: Ngày 17/11, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vừa triệt phá tụ điểm tổ chức "bay lắc" ma túy trong căn biệt thự trên địa bàn. Để tổ chức cho các con nghiện đến 'bay lắc' ma túy, Huỳnh Văn Lượng (31 tuổi, quê Kiên Giang) đã thuê một căn biệt thự và thiết kế đầy đủ ánh sáng, loa đèn cho các dân chơi đến tụ tập, đàn đúm. Bác sĩ ở Bình Dương tiêm vaccine chui lấy tiền của dân: Nguyễn Thái Hiệp là bác sĩ và Lê Văn Thắng (là giữ xe tại đơn vị này) của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã cấu kết tiêm vaccine phòng COVID-19 để lấy tiền của người dân. Thắng và Hiệp đã móc nối với nhau để tiêm cho 52 người với tổng số tiền gần 28 triệu đồng(600.000/người). Ngày 17/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố 2 đối tượng này. (Ảnh: Đối tượng Hiệp) >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

