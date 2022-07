Tin nóng 18/7: Bố cùng con trai 10 tuổi chết cháy trong nghĩa trang

Bố cùng con trai 10 tuổi chết cháy trong nghĩa trang: Rạng sáng nay (18/7), người dân phát hiện trong nghĩa trang Lạc Bình, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có một người đàn ông chết cháy, thi thể biến dạng, bé trai khoảng 10 tuổi bị bỏng nặng, được đưa đến BVĐK Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong lúc 7 giờ 30 cùng ngày. Nạn nhân được xác định là ông Đặng Minh Cao (SN 1978, trú tại thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên). Bé trai đi cùng có tên Đặng Nguyễn Thái Thịnh, khoảng 10 tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Người đàn ông nhảy lầu tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh: Ngày 18/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xác nhận có vụ việc một người đàn ông nhảy lầu tử vong tại bệnh viện. Thông tin ban đầu, trưa 17/7, người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đã nhảy từ lầu 2 khu vực khoa Chẩn đoán hình ảnh xuống đất và tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xác cá voi "khủng" nằm trong rừng ngập mặn ở Quảng Ninh: Sáng nay (18/7), trong lúc đi đánh bắt hải sản, một số ngư dân phát hiện xác một con cá voi ước tính nặng hàng chục tấn mắc kẹt trong khu rừng ngập mặn thuộc thôn Tân Phong, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo vị lãnh đạo huyện, con cá voi đã bị chết từ trước đó mới trôi dạt vào khu vực rừng ngập mặn trên. Hàng chục ki-ốt chợ Buôn Hồ bị bà hỏa thiêu rụi trong đêm: Sáng 18/7, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Đắk Lắk - xác nhận, đơn vị vừa tiến hành dập tắt hoàn toàn vụ cháy chợ thị xã Buôn Hồ. Theo thống kê, có 28 ki-ốt bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Người đàn ông tử vong do bị ong vò vẽ tấn công: Ngày 18/7, thông tin từ UBND xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, ông T.V.T. (53 tuổi, trú tại thôn Tân Hà, xã Lâm Hợp) tử vong do bị ong đốt. Theo đó, trưa 17/7, ông T.V.T. đi rừng và không may vướng vào tổ ong vò vẽ. Đàn ong bay ra đuổi theo và đốt nhiều mũi lên người của ông T.. Phát hiện sự việc, ông T. được người thân chở đi bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông T. đã tử vong sau đó. Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu: Tối ngày 17/7, Công an xã Đông Hải nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu chui ở khu vực thôn Hội Phố, xã Đông Hải. Bé gái được đặt nằm trong giỏ nhựa màu đỏ, quấn tã màu xanh. Trong giỏ có kèm 1 tờ giấy nhỏ ghi ngày "14/7/2022", 1 hộp sữa công thức và 1 thùng bỉm. Hiện bé gái tạm thời đang được giao cho gia đình người dân phát hiện báo tin để chăm sóc. Bé gái 4 tuổi ôm vô lăng điều khiển xe trên đường: Theo anh N.H.Đ ngụ TP Mỹ Tho cho biết, khoảng 9h20 ngày 17/7 khi anh đang trên đường đi làm. Khi anh Đ đang đi qua đoạn đường Rạch Gầm hướng ra ngã tư đường Lê Lợi thuộc phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang thì bất ngờ chứng kiến cảnh tài xế xe ô tô con loại 4 chỗ ngồi BKS 51F-231.xx. Lúc này tài xế để 1 bé gái khoảng 4 tuổi ngồi trên người, trong lúc xe di chuyển người đàn ông để bé gái ôm vô lăng điều khiển xe. Thấy hành vi quá nguy hiểm nên anh Đ đã quay lại hình ảnh trên và đăng tải lên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. >>>Xem thêm video: Hoả hoạn thiêu rụi gần 30 Kiốt tại chợ thị xã Buôn Hồ trong đêm (Nguồn: An ninh trật tự Đăk Lăk)

Bố cùng con trai 10 tuổi chết cháy trong nghĩa trang: Rạng sáng nay (18/7), người dân phát hiện trong nghĩa trang Lạc Bình, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có một người đàn ông chết cháy, thi thể biến dạng, bé trai khoảng 10 tuổi bị bỏng nặng, được đưa đến BVĐK Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong lúc 7 giờ 30 cùng ngày. Nạn nhân được xác định là ông Đặng Minh Cao (SN 1978, trú tại thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên). Bé trai đi cùng có tên Đặng Nguyễn Thái Thịnh, khoảng 10 tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Người đàn ông nhảy lầu tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh: Ngày 18/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xác nhận có vụ việc một người đàn ông nhảy lầu tử vong tại bệnh viện. Thông tin ban đầu, trưa 17/7, người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đã nhảy từ lầu 2 khu vực khoa Chẩn đoán hình ảnh xuống đất và tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xác cá voi "khủng" nằm trong rừng ngập mặn ở Quảng Ninh: Sáng nay (18/7), trong lúc đi đánh bắt hải sản, một số ngư dân phát hiện xác một con cá voi ước tính nặng hàng chục tấn mắc kẹt trong khu rừng ngập mặn thuộc thôn Tân Phong, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo vị lãnh đạo huyện, con cá voi đã bị chết từ trước đó mới trôi dạt vào khu vực rừng ngập mặn trên. Hàng chục ki-ốt chợ Buôn Hồ bị bà hỏa thiêu rụi trong đêm: Sáng 18/7, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Đắk Lắk - xác nhận, đơn vị vừa tiến hành dập tắt hoàn toàn vụ cháy chợ thị xã Buôn Hồ. Theo thống kê, có 28 ki-ốt bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Người đàn ông tử vong do bị ong vò vẽ tấn công: Ngày 18/7, thông tin từ UBND xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, ông T.V.T. (53 tuổi, trú tại thôn Tân Hà, xã Lâm Hợp) tử vong do bị ong đốt. Theo đó, trưa 17/7, ông T.V.T. đi rừng và không may vướng vào tổ ong vò vẽ. Đàn ong bay ra đuổi theo và đốt nhiều mũi lên người của ông T.. Phát hiện sự việc, ông T. được người thân chở đi bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông T. đã tử vong sau đó. Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu: Tối ngày 17/7, Công an xã Đông Hải nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu chui ở khu vực thôn Hội Phố, xã Đông Hải. Bé gái được đặt nằm trong giỏ nhựa màu đỏ, quấn tã màu xanh. Trong giỏ có kèm 1 tờ giấy nhỏ ghi ngày "14/7/2022", 1 hộp sữa công thức và 1 thùng bỉm. Hiện bé gái tạm thời đang được giao cho gia đình người dân phát hiện báo tin để chăm sóc. Bé gái 4 tuổi ôm vô lăng điều khiển xe trên đường: Theo anh N.H.Đ ngụ TP Mỹ Tho cho biết, khoảng 9h20 ngày 17/7 khi anh đang trên đường đi làm. Khi anh Đ đang đi qua đoạn đường Rạch Gầm hướng ra ngã tư đường Lê Lợi thuộc phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang thì bất ngờ chứng kiến cảnh tài xế xe ô tô con loại 4 chỗ ngồi BKS 51F-231.xx. Lúc này tài xế để 1 bé gái khoảng 4 tuổi ngồi trên người, trong lúc xe di chuyển người đàn ông để bé gái ôm vô lăng điều khiển xe. Thấy hành vi quá nguy hiểm nên anh Đ đã quay lại hình ảnh trên và đăng tải lên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. >>>Xem thêm video: Hoả hoạn thiêu rụi gần 30 Kiốt tại chợ thị xã Buôn Hồ trong đêm (Nguồn: An ninh trật tự Đăk Lăk)