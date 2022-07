Tin nóng 16/7: Con trẻ đá bóng, hai gia đình đánh nhau dẫn đến án mạng

Án mạng từ mâu thuẫn con trẻ khi đá bóng. Ngày 16/7, Công an quận 11, TPHCM đã triệu tập một số người liên quan điều tra vụ mâu thuẫn, xô xát tại hẻm 418, đường Hồng Bàng khiến một người tử vong. Chiều 15/7, chỉ từ việc một bé trai đá bóng trúng một bé gái đang chơi ở sân chung cư, người dì bé gái đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với ông P. (bố cháu N. trong nhóm trẻ đá bóng). Người dì này sau đó cùng một số thanh niên đến trước nhà ông P. để nói chuyện dẫn đến xô xát. Một thanh niên trong nhóm đã bị ông P. dùng dao đâm, tử vong sau đó, 3 người khác cũng bị thương. Mâu thuẫn cá nhân, đâm tử vong bạn nhậu. Trưa ngày 15/7, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Việt Tiệp (36 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại quán nhậu Bom Bo, thuộc thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng (Bình Phước). Đến 13h30 chiều cùng ngày, Tiệp và Công xảy ra mâu thuẫn khi Tiệp cho rằng Công không tôn trọng mình. Tiệp rút dao đâm vào người Công khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ án. Truy tìm nghi can giết người, cướp tài sản Hoàng Văn Thê. Ngày 16/7, Công an tỉnh Trà Vinh thông báo truy tìm nghi can gây án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 12/7 tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải. Tối 12/7, cơ quan công an nhận được thông tin người đàn ông nằm bất tỉnh cách Công ty Điện gió Trung Nam khoảng 200 m. Nạn nhân trước đó lái xe ôm chở khác từ bến xe thị xã đến ấp Bào Sen. Sau đó bị khách đánh gây thương tích nặng và cướp xe máy. Cơ quan công an cho rằng, Hoàng Văn Thê (24 tuổi; ngụ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là nghi can và hiện đang bỏ trốn. Người đàn ông bị chém đứt lìa chân trên phố. Ngày 16/7, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bị chém đứt lìa chân ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Khoảng 17h ngày 15/7, tại Dốc Vân La (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội), ông H. ( trú tại xóm 3, Đội 7, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) đang đi trên đường thì bị một đối tượng mặc bộ đồ màu đen bịt kín mặt, dùng hung khí lao vào chém. Hậu quả ông H. bị ngã xuống đường, đau đớn khi bị đứt lìa chân. Tài xế ‘xe ôm’ công nghệ bị hai khách hành hung. Khoảng 13h chiều 15/7, anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, quê quán Hà Nam), lái xe ôm “công nghệ”, đang ngồi nghỉ trước cửa siêu thị trên đường Trần Phú (Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) thì Phạm Tuấn Dương (SN 1991, Nghệ An) và Nguyễn Đắc Dương (SN 1991, phường Mộ Lao), đến đặt xe đi về đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, nhưng anh Hải không đồng ý. Khi xảy ra to tiếng, nhóm Dương đã dùng chân tay đánh đấm anh Hải. Tài xế dùng điếu cày để phản kháng. Dương chạy ra quán nước cầm con dao xông vào chém anh Hải bị thương. Nam thanh niên tử vong trong khách sạn, có vết cắt ở cổ. Ngày 16/7, Công an TPHCM đang điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong trong phòng với vết cắt ở cổ tại một khách sạn nằm trên đường Lê Lai, quận Gò Vấp. Theo đại diện khách sạn, chiều 14/7, người đàn ông này đến thuê phòng. Tuy nhiên, sau đó vj khách ở lỳ trong phòng, không ra ngoài ăn uống. Nghi ngờ, chiều 15/7 nhân viên khách sạn đã kiểm tra và phát hiện vị khách nam đã tử vong trong phòng, ở vùng cổ có vết thương. Công an tình nghi người này tự vẫn do nợ nần, bế tắc. (Ảnh: Vietnamnet) Tắm gần cửa cống, 2 bé gái ở Hải Phòng đuối nước tử vong. Chiều 16/7, lãnh đạo xã Quốc Tuấn (An Lão, Hải Phòng) cho biết, chiều 15/7, N.X.M. (SN 2009) và N.T.H. (SN 2010, đều trú tại thôn Hạ Câu) cùng một bạn rủ nhau ra cống Xiếc để tắm nhưng không may hai cháu bị đuối nước. Khi nhận được tin báo, chính quyền xã cùng đơn vị liên quan có mặt tại khu vực xảy ra vụ đuối nước. Thời điểm này, một bé gái được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bé còn lại được người dân vớt lên sau đó và đã tử vong. 2 cựu cán bộ CSGT An Giang bị bắt trong vụ 'làm ảo thuật' cấp biển đẹp. Mới đây, Công an An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Ân - Đội trưởng Đội CSGT,TT Công an huyện Thoại Sơn) và Võ Chí Linh - nguyên Cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Phòng CSGT đường bộ Công an An Giang). Cảnh sát thu giữ thu giữ 11 biển số xe môtô “đẹp”, 1 cặp biển số xe ô tô khi khám nhà Ân. 2 bị can đã khai báo về hành vi phạm tội. Đây là diễn biến mới vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Phòng CSGT An Giang. (Ảnh: Bắt cựu Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an An Giang Nguyễn Bá Quận). >>> Mời quý độc giả xem video: Đang đi trên đường, người đàn ông bị chém lìa chân ở Hà Nội

