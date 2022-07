Tin nóng 17/7: Thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9

Thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9: Nguyễn Văn Hồng (SN 1975) thầy giáo chủ nhiệm của một lớp tại Trường THCS Lê Lợi thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã nhiều lần có hành vi sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9, thậm chí tại nhà riêng của thầy giáo này có nữ sinh còn bị cưỡng hôn. Ngày 17/7, Công an TP Chí Linh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”. Thiếu úy công an bị thương khi truy bắt tội phạm: Trong khi thực hiện nhiệm vụ, thiếu úy Lê Ngọc Anh - Công an phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã bị đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích. Ngày 17/7, Công an thị xã Sa Pa vừa bắt giữ 2 đối tượng M.A.G. (18 tuổi) và C.A.G. (18 tuổi) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nhóm đối tượng ra tay giết người: Xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh trong lúc ăn nhậu tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai một nhóm đối tượng đã dùng dao tấn công anh V.V.T (26 tuổi) và Võ Văn Thân (28 tuổi, đều ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh V.V.T đã tử vong.. Ngày 17/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ được nhóm đối tượng này và đang điều tra, làm rõ. Buôn bán trẻ em, "nữ quái" bị bắt khi đang lẩn trốn: Ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau hơn 17 năm 5 tháng lẩn trốn, đối tượng Trần Thị Hải (SN 1980, ở Hà Nam) đã Công an tỉnh này bắt giữ tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 20/2/2005, đối tượng Trần Thị Hải đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội Mua bán trẻ em. Khởi tố vụ án đánh chết 101 con vịt ở TP Hải Phòng: Ngày 17/7, Công an huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, đàn vịt khoảng 1.600 con của gia đình ông Đông Quang Hướng (58 tuổi, trú xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo) đi vào ruộng lúa của gia đình ông Nguyễn Duy Sơn (55 tuổi). Lo sợ đàn vịt tràn vào sẽ phá hoại ruộng lúa, ông Sơn đã báo lực lượng bảo vệ của thôn. Nhận tin báo, tổ bảo vệ tự quản của thôn đã xuống dùng gậy "trấn áp" đàn vịt. Hậu quả khiến 101 con vịt bị đánh chết. Đâm chết bạn nhậu ngay tại quán vì nghĩ mình bị coi thường: Trong lúc đang nhậu thì giữa Nguyễn Việt Tiệp (SN 1986, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) và Nguyễn Thành Công (SN 1988, trú cùng địa phương) xảy ra cãi vã. Tiệp cho rằng Công khinh thường mình nên đã đi vòng ra phía sau lưng Công rồi rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra đâm vào vai Công khiến nạn nhân tử vong. Ngày 17/7, Công an huyện Bù Đăng cho biết đang điều tra, làm rõ. Xử phạt lái xe vượt đèn đỏ qua tin nhắn Facebook: Ngày 17-7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với lái xe ô tô biển kiểm soát 30G-00xxx về hành vi vượt đèn đỏ tại khu vực đường Giải Phóng, nút giao Tương Mai – Giải Phóng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rủ nhau đi tắm, 1 sinh viên và 2 cháu bé chết đuối thương tâm: Chiều tối 16/7, Hoàng Văn Vinh (SN 2002), Hoàng Trung Hải (SN 2013) và Hoàng Thanh Phong (SN 2013) đều trú tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái rủ nhau đi tắm ở khu vực đập tràn ở thôn Nà Ta - là công trình thủy nông của xã Xuân Long không may bị đuối nước. Được biết, cả 3 nạn nhân đều không biết bơi, đang kỳ nghỉ hè nên rủ nhau đi tắm; trong đó Vinh đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. >>> Xem thêm video: Sàm sỡ trong quán ăn, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

