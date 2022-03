Tin nóng 18/3: Hiếp dâm con gái của bạn giữa đồng vắng

Hiếp dâm con gái của bạn giữa đồng vắng: Lợi dụng đoạn đường đồng vắng, Bùi Văn Khánh (SN 1978, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) hăm dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm con gái của bạn ở huyện Thoại Sơn. Ngày 18/3, Công an huyện Thoại Sơn cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Khánh để điều tra về hành vi hiếp dâm. Bỏ lại xe tay ga, nhảy từ cầu tự tử: Trưa 18/3, một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi điều khiển xe tay ga hiệu Vario BS: 63C1-083.09 lên cầu Rạch Miễu thuộc địa bàn xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, người này bất ngờ bỏ lại dép tổ ong màu trắng cùng xe tay ga rồi leo qua lan can cầu giao mình xuống sông Tiền tự tử. Mâu thuẫn, đâm tử vong người ngồi bàn bên cạnh trong quán: Đỗ Quốc Toàn (SN 1987, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà) cùng một số người bạn ngồi lai rai tại quán nhậu tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Tại đây, giữa Toàn và Trương Đức Ch. (SN 1986, trú TP Cam Ranh, ngồi nhậu bàn bên cạnh) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Toàn đã dùng dao đâm Ch tử vong. Ngày 18/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ Toàn. Trộm 33 bình biến áp cùng nhiều thiết bị trị giá 2 tỷ đồng: Vì có chuyên môn trong nghề làm điện lực, Hoàng Phi Long (SN 1986, ngụ xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đã lấy trộm 33 bình biến áp và các thiết bị khác tại 11 trạm bơm nước ở huyện Tân Hiệp (tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng) bán lấy tiền trả nợ. Ngày 18/3, Công an huyện Tân Hiệp cho biết đã bắt tạm giam Long. Xử phạt 15 triệu đồng cửa hàng treo biển hết xăng dầu: Ngày 18/3, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc vì không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Công nhân tử vong khi đi kiểm tra đường ống dẫn nước: Sáng 18/3, anh N.V.D (24 tuổi, trú huyện Nga Sơn, Thanh hóa) đang làm việc tại Công ty CP Xây dựng Đồng Tiến đi kiểm tra đường ống dẫn nước tại khu vực cửa biển Bến Mười thuộc TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì bị trượt chân ngã xuống biển. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân. Truy nã nhân viên bảo hiểm lừa tiền khách hàng: Ngày 18/3, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Một (58 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một đã đưa thông tin gian dối, lừa nhiều khách hàng đóng tiền bảo hiểm trước hạn để được khuyến mãi để chiếm đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

