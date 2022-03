Tin nóng 17/3: Hai vợ chồng bàng hoàng phát hiện thi thể cụ bà dưới ao

Hai vợ chồng bàng hoàng phát hiện thi thể cụ bà dưới ao: Sáng 16/3, hai vợ chồng ông T.V.T. (trú xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) ra ao cá của gia đình thì bàng hoàng phát hiện thi thể bà L.T.Q. (SN 1935), hàng xóm của vợ chồng ông T. dưới ao. Theo người nhà nạn nhân, trước đó bà Q. không có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Trộm xe sát đồn công an, nam thanh niên nhận cái kết đắng: Từ Đà Nẵng vào Quảng Nam thăm bạn, Trần Ngọc Hoàng Thiện (SN 1997; trú tại Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thấy chiếc xe máy tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ không có ai trông coi nên dắt trộm, không ngờ mình ra tay sát đồn Công an nên đã bị bắt ngay sau đó. Ngày 17/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Thiện để điều tra. Nhóm "trai làng" vác hung khí đánh nhau: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông, Nguyễn Đình Nam Nhật (17 tuổi, ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã gọi anh trai, chú họ và nhóm 'trai làng' đi đánh nhau, khiến 2 người bị thương tích. Ngày 17/3, Công an huyện Mỹ Đức cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng liên quan đến vụ xô xát này. (7 trong số 9 đối tượng bị khởi tố) Bắt Giám đốc công ty 'chém gió', lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng: Bằng cách đưa ra thông tin giả có lô đất chính chủ, và có khả năng tham gia đấu giá mua đất, Huỳnh Minh Trí (Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm SoLar) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng. Ngày 17/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trí. Vào nhà thờ trộm hòm công đức đựng 1,6 triệu đồng: Trần Kim Phúc (29 tuổi, trú xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đột nhập vào nhà thờ họ Trần Kim (ở thôn 1, xã Hưng Long) trộm mất chiếc hòm công đức đựng 1,6 triệu đồng. Ngày 17/3, Công an huyện Hương Khê cho biết đã khởi tố bị can Phúc về tội trộm cắp tài sản. Đột nhập nhà máy mía đường trộm sắt thép: Do thiếu tiền tiêu xài, Trương Thế Dương (SN 1984) và Võ Mạnh Dũng (SN 1993, đều trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã đột nhập vào Công ty Mía đường Nasu Nghệ An ở huyện Quỳ Hợp trộm số lượng lớn sắt thép, phụ tùng. Tổng trị giá bị đánh cắp bị gần 100 triệu đồng. Ngày 17/3, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng này. Anh rể đánh em vợ trọng thương do thù tức cá nhân: Do thù tức cá nhân, Nguyễn Văn Khách (1964, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đột nhập vào nhà em vợ là Nguyễn Như Hưng (SN 1978), dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngày 17/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Khánh. Nam thanh niên tông đuôi xe tải tử vong: Đêm 16/3, anh P.P.H (SN 1995, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) điều khiển xe máy (không biển số) khi đến xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết thì tông vào đuôi xe tải BS: 92K-9819 do lái xe N.Đ.T (SN 1994, ngụ Quảng Nam) điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu quả làm phần đầu xe máy bể nát, anh H. tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

