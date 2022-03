Tin nóng 16/3: Quái chiêu của nữ giáo viên tiểu học lừa gần 2 tỷ

Quái chiêu của nữ giáo viên tiểu học lừa 2 tỷ đồng: Lã Thị Nguyên (SN 1971, trú huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội - là giáo viên công tác tại một trường tiểu học ở huyện Sóc Sơn) đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc nhận tiền, hứa hẹn sẽ "chạy" viên chức, biên chế ngành ngành giáo dục tại địa bàn Hà Nội để lừa đảo các bị hại gần 2 tỷ đồng. Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể người phụ nữ trong ngôi nhà hoang: Ngày 16/3, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể của một người phụ nữ đang trong quá trình phân huỷ tại một căn nhà hoang ở thôn Cóc Dỹ, xã Đồng Tâm. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. Bắn tài xế taxi vì nghi ngờ không chỉ chỗ bạn gái: Trần Văn Linh (26 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) nghi ngờ anh T.B.T. (35 tuổi, trú cùng huyện) nói dối để Linh không tìm thấy được bạn gái (vì trước đó, anh T. là người dùng xe taxi đưa bạn gái của Linh về). Bực tức, Linh đã rút súng bắn anh T. bị thương. Ngày 16/3, Công an huyện Thọ Xuân cho biết vừa bắt giữ Linh. Nghi do ghen tuông, gã đàn ông chém người phụ nữ tử vong: Nghi do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An) đã dùng dao chém chết bà Nguyễn Thị Thu T. (47 tuổi, ngụ TP Tân An), con trai bà T. cũng bị đối tượng chém gây thương tích. Ngày 16/3, Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Phát hiện thi thể 1 phụ nữ chưa rõ danh tính trôi vào bờ biển: Ngày 16/3, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể nữ trôi dạt vào bờ biển phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Qua giám định, tử thi là giới tính nữ, khoảng 60 tuổi, cao 1m50, tóc ngắn; trên người không có giấy tờ tùy thân. Nữ công nhân tử vong trong xưởng chế biến dăm gỗ: Trưa 16/3, chị Phan Thị Ánh D. (SN 1978, trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) bất ngờ bị cuốn vào đường chuyền của Nhà máy chế biến dăm gỗ - Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Bình An Phú (Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong) dẫn đến tử vong. Một người dân cho biết, chị D mất đi để lại 2 người con gồm người con trai đang học lớp 10 và con gái đang học lớp 6. Tàu hỏa đâm nát xe công nông, 1 người tử vong: Sáng 16/3, tàu SE8 khi đến khu gian Gia Huynh - Suối Kiết (Bình Thuận) thì va chạm với xe công nông tự chế đang băng qua đường sắt. Vụ tai nạn khiến xe công nông bị đứt đôi, văng ra hai hướng theo hướng đoàn tàu chạy. Lái xe công nông (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Nhiều cô gái bị lừa tiền tỷ vì muốn lấy chồng Tây. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

