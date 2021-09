Tin nóng 17/9: Chân dung nữ nhân viên trộm hàng ngàn nhẫn vàng

Chân dung nữ nhân viên trộm hàng ngàn nhẫn vàng: Từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9, Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) đã nhiều lần trộm vàng tại quầy do mình quản lý, mỗi lần lấy từ 5 đến 8 chiếc nhẫn vàng 18K, sau đó nhờ người khác mang đi bán, cầm cố. Ngày 17/9, Nhung bị Công an TP Đồng Xoài tạm giữ để điều tra. Triệt phá đường dây cá độ 200 tỷ đồng giữa mùa dịch: Ngày 17/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá một đường dây cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và mua bán số đề với quy mô cực lớn. Chỉ trong tháng 7/2021 và tháng 8/2021, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch của đường dây cờ bạc này đã lên tới khoảng 200 tỷ đồng. Bé trai 7 tuổi tử vong dưới suối sau 2 ngày mất tích: Sáng 17/9, người dân đi câu cá ở con Suối Cái, thuộc thị xã Tân Uyên, Bình Dương phát hiện thi thể em P.H.Đ (SN 2014, trú phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên). Được biết, trước đó 2 ngày, gia đình em Đ. đã trình báo cơ quan chức năng về em Đ. mất tích bí ẩn. Nữ kế toán làm giả giấy đi đường: Chiều 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Thu Hồng (38 tuổi, người địa phương) về tội Làm giả tài liệu. Hồng tổ chức đưa người từ Hà Nội về Nghệ An và làm giả giấy đi đường cho họ với chi phí 1 triệu đồng/người. Được biết, Hồng làm kế toán cho một công ty vận tải. Bắt giữ đối tượng truy nã sau 30 năm lẩn trốn: Đào Xuân Phúc (SN 1969, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) sau khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép thuốc nổ và trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 17/9, Phúc bị Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ sau 30 năm lẩn trốn. Bắt "ổ nhóm" đánh bạc dưới hình thức chơi "3 cây": Ngày 17/9, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức "3 cây" tại nhà Lê Như Tháp (SN 1955, ở huyện Triệu Sơn). Tại chỗ, Công an đã bắt quả tang 7 đối tượng, thu giữ 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Phát hiện người đàn ông bị tử vong dưới kênh: trưa 17/9, khi đi ra khu vực kênh N7 đoạn qua địa bàn xã Minh Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) người dân phát hiện ông Q. (57 tuổi, trú cùng địa phương) và chiếc xe đạp nổi trên mặt nước. Được biết, nạn nhân sống một mình và thường xuyên uống rượu. Khởi tố, tạm giam ông chủ nhà xe An Phú Quý để điều tra nhiều tội danh: Ngày 17/9, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Dũng Thái (SN 1981, trú thị trấn Hưng Nguyên) để điều tra về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm. >>>> Xem thêm video: Đập phá cây ATM trộm tiền ở Bình Dương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

