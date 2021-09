Tin nóng 15/9: Bí thư thị trấn ở Bình Dương chết trong ô tô

Bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô: Ngày 14/9, ông L.N. V. (SN 1976), Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) được phát hiện tử vong trong ô tô khóa trái cửa. Bước đầu công an xác định vụ việc không có yếu tố hình sự, đồng thời ngành y tế xác định nạn nhân âm tính với SARS-CoV-2. Ghen tuông, bạo hành, đốt nhà vợ hờ: Quá trình chung sống, Nguyễn Văn Dũng (tức Bé Hai, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) thường hay ghen tuông và đánh đập vợ hờ nên bà này và con gái riêng đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Tức giận, Dũng đã phóng hỏa định giết chết mẹ con vợ hờ cho hả giận. Ngày 15/9, Dũng bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam. Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 15/9 tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM người dân thấy phòng trọ tại khu vực sáng đèn điện nên nhìn qua khe cửa. Họ phát hiện nam thanh niên khoảng 24 tuổi (quê Tiền Giang) chết trong tư thế treo cổ. Theo nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, họ nghe thấy anh này cự cãi với người khác qua điện thoại di động. Cướp gần 100 triệu đồng của cửa hàng điện thoại: Lê Ngọc Hoàng (SN 1990, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bịt khẩu trang, cầm dao chạy xe máy đến gần cửa hàng điện thoại di động trên đường Phan Châu và cướp hơn 90 triệu đồng tại nơi đây. Ngày 15/9, Hoàng bị Công an TP Tam Kỳ tạm giữ. 11 thanh niên chạy xe tốc độ cao chém chết người: 11 thanh, thiếu niên này thừa nhận điều khiển xe máy tốc độ cao, liên tục hò hét, chửi bới, ném chai lọ, dùng dao nhọn dài phóng trúng đầu anh N.Đ.A (SN 1997, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) làm anh này tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 15/9, Công an Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ. Đâm trọng thương bảo vệ chốt "vùng xanh": Tối 14/9, sau khi uống rượu, Trương Ngọc Long (SN 1980, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) di chuyển đến chốt bảo vệ “vùng xanh” ở phường Tân An, do Long ra ngoài không có lý do nên lực lượng bảo vệ không giải quyết. Long đã chửi bới và lấy dao đâm vào lưng ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1951, bảo vệ dân phố phường Tân An) bị thương. 8 "nam thanh nữ tú" tụ tập "cắn kẹo" tại căn hộ chung cư cao cấp: Ngày 15/9, Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết, vừa bắt quả tang 8 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng ma túy dạng kẹo (thuốc lắc) và ma túy Ketamine ở xã Đa Tốn. Cả 8 nam, nữ thanh niên nói trên đều dương tính với ma túy. >>>>> Xem thêm video: Khoảnh khắc ô tô đâm vào showroom khiến 1 người tử vong ở Phú Thọ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

