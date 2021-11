Tin nóng 16/11: Hàng loạt bò bị kẻ gian chặt 1 chân ở Nghệ An

Kẻ xấu lẻn vào chặt chân đàn bò 5 con của một gia đình: Ngày 16/11, ông Lê Văn Thu - Trưởng xóm 9 (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ đối tượng lẻn vào chuồng trại, chặt gãy chân 5 con bò của một gia đình trên địa bàn xã này. Được biết, 5 con bò bị kẻ xấu chặt đứt chân vừa được mua với giá 250 triệu đồng hơn 1 tháng trước. Thi thể nữ mặc đồ ngủ đang phân huỷ mạnh dưới vỏ bao bì: Tối 15/11, tại bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương người dân phát hiện thi thể một nữ giới đậy dưới vỏ bao bì và cỏ khô. Vào thời điểm đó, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Trên người nạn nhân mặc bộ đồ ngủ. Cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân. Làm sổ đỏ giả chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng của ngân hàng: Ngày 15/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra 17 đối tượng về việc chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng tại 6 ngân hàng. Các đối tượng đã cấu kết với cán bộ xã Ia Grăng và Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai làm giả làm hợp đồng sang nhượng, rồi làm thủ tục xin cấp 14 sổ đỏ thật trên diện tích 29ha. Sau đó, các đối tượng đem các sổ đỏ thật này đi vay ngân hàng để chiếm đoạt tiền. (Đối tượng Bùi Thị Nguyên Sáng, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai) Lừa gần 20 tỷ đồng của nhiều người: Nhiều người do cả tin nên đã đưa tiền cho Giáp Thị Thu Hà (SN 1989, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) để đặt cọc mua đất, sau đó bán lại để hưởng tiền chênh lệch giá đất. Công an xác định, Hà đã lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của nhiều người. Ngày 16/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang khởi tố, bắt tạm giam Hà. Giả mạo Đài truyền hình VTV để phát tán thông tin giả, bị xử phạt 7,5 triệu đồng: Trần Thanh Hải (SN 1992, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) đã giả mạo Đài truyền hình VTV và đưa thông tin sai sự thật liên quan vụ việc một quân nhân tử vong, thông tin này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Ngày 16/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang xử phạt Hải 7,5 triệu đồng. Khai trừ Đảng, cách chức phó ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long: Ngày 16/11, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Lê Phước Thiện bị khai trừ Đảng, cách chức Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long liên quan đến vụ sập bức tường nhà xưởng khiến 7 người chết, 1 người bị thương xảy ra ngày 15/3/2019 tại nhà xưởng Công ty Bo Hsing (đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ). Va chạm với ô tô trên cầu Nhật Tân, lái xe máy tử vong: Khoảng 00h20 ngày 16/11 trên cầu Nhật Tân, thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, xe máy do một nam giới điều khiển va chạm với một ô tô con trên cầu. Cú va chạm đã khiến tài xế xe máy văng ra đường, bị thương rất nặng khi được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

