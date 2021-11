Tin nóng 15/11: Đang bán rau, người phụ nữ bị đuổi chém

Đang bán rau, người phụ nữ bị đuổi chém như "phim hành động": Chị T.T.T.D. (SN 1991, trú phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) đang bán rau trên đường thì bị T.V.T. (khoảng 34 tuổi, trú cùng địa phương) đuổi chém. Khi nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy trốn vào trong một căn phòng thì nam thanh niên đuổi theo, chém liên tiếp vào cánh cửa, may mắn được người khác can ngăn chị D. mới thoát thân. Ngày 15/11, Công an phường Hiệp Thành cho biết đang điều tra, làm rõ. Cháu bé 4 tuổi bị lưỡi dao găm vào cổ tử vong: Trong lúc lời qua tiếng lại trong bữa cỗ, Nguyễn Công Bông (30 tuổi, TP Quảng Ngãi) chạy xuống nhà, lấy con dao ném ra sân với mục đích hăm dọa. Vô tình lưỡi dao rơi khỏi cán, đâm trúng vào cổ cháu Y. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/11, Công an TP Quảng Ngãi cho biết đang điều làm rõ. Trên đường đi đón bạn gái, nam thanh niên bị mất xe máy: Lợi dụng sở hở của chủ xe máy đỗ bên đường đi vệ sinh khi đang trên đường đón bạn gái. Từ Văn Hà (SN 1999, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đã lấy trộm phóng mất. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Dũng đã vận động thành công Hà ra đầu thú. Ngày 15/11, Công an huyện Yên Dũng cho biết đang tạm giữ Hà. Dùng rìu đuổi chém thiếu tá Công an: Sau khi uống rượu, Y Hải Ayun (33 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cầm theo cây rìu đến chốt kiểm soát dịch bệnh rồi đập phá, đuổi chém thiếu tá Mai Đình Thắng (cán bộ Công an phường Tân Lập). Ngày 15/11, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ Ayun điều tra, làm rõ. Thuê nhà nghỉ theo dõi người yêu cũ, rồi dùng kéo đâm tình địch: Trần Tuyên (SN 1980, trú Hoàng Mai, Hà Nội) đã chia tay với chị Nguyễn (SN 1990, ở quận Hoàng Mai) nhưng Tuyên vẫn không kềm chế được cơn ghen tuông, nên đã thuê nhà nghỉ để theo dõi và ra tay đâm tình địch trọng thương. Ngày 15/11, VKSND TP Hà Nội truy tố Tuyên. Khởi tố nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất: Lợi dụng chức vụ lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm, Hà Nam, Trần Văn Hà đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiệm vụ trái quy định, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước. Ngày 15/11, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Hà. Hai chị em đuối nước dưới ao cạnh nhà: Ngày 15/11, UBND xã Thống Nhất (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cháu N.T.M (SN 2015) và em ruột là N.T.D (SN 2019, trú tại thôn Liên Phú 3, xã Thống Nhất) tử vong. Theo đó, hai cháu chơi gần ao cạnh nhà, không may bị trượt chân ngã xuống nước. Bí thư xã bị khai trừ ra khỏi Đảng do gây tai nạn chết người: Ông Nguyễn Xuân Khánh, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025, bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương xảy ra 10/3, tại TP Kon Tum. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

