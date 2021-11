Tin nóng 14/11: Tàu hàng nước ngoài bị “xẻ thịt” thành sắt vụn

Tàu hàng nước ngoài bị “xẻ thịt” thành sắt vụn: Cục Hải quan Hải Phòng đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ tàu Chung Ching có dấu hiệu được nhập lậu vào Việt Nam để tháo dỡ sắt vụn. Bắn hạ khỉ hoang tấn công người: Chi cục Kiểm lâm TP. HCM phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắn hạ con khỉ hoang hung dữ tấn công gây thương tích cho một số người dân ở phường Thạnh Xuân quận 12. Con khỉ này đã tấn công và gây thương tích cho tổng cộng 5 người dân. Vận chuyển ma túy từ miền Trung ra Hà Nội: Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Khuê (SN 1974), trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra ba lô của Khuê, phát hiện có túi nilon màu đen bên trong giấu 6.200 viên ma túy tổng hợp và 1,1 kg ma túy. Nhận đền bù 3,2 tỷ sau 32 năm khiếu nại: Ông Nguyễn Ngọc Lợi, 68 tuổi, được Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) đền bù số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Trước đó, do Trường Đại học Y - Dược đã ban hành quyết định điều động khiến ông Lợi không được phân công công tác, không thể xin việc làm chính thức, không thực hiện được các thủ tục để được hưởng các quyền lợi liên quan: BHXH, BHYT... Mang dao "dằn mặt" phó chủ tịch xã, đâm Công an: Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) bắt giữ khẩn cấp Võ Đức Cường (SN 1971) - người đã đâm trọng thương đại úy Nguyễn Thành Chung, Phó trưởng Công an xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Trước đó, Cường cùng con trai và 2 người con gái mang theo dao đến nhà ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì để gây gổ. Bắt giam Hiệu trưởng và thủ quỹ thu: Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) đã khởi tố bị can, tiến hành bắt giữ bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Huế, Thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo xác minh ban đầu, số tiền thu thực tế các khoản quỹ được các giáo viên chủ nhiệm nộp cho thủ quỹ cao hơn so với báo cáo của Trường THCS Ngô Quyền là 590 triệu đồng. Tạm đình chỉ cán bộ công an huyện rút súng: Công an tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ công tác cán bộ công an Nguyễn Duy Ngọ (SN 1990, đang công tác tại Công an huyện Lâm Hà) để làm rõ việc cán bộ này rút súng chĩa vào nhân viên y tế khi đưa người nhà đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc được cho là con của Ngọ bị sặc sữa phải đưa đi cấp cứu, do vội nên không đeo khẩu trang và nóng ruột dẫn đến mất bình tĩnh. Cầm rìu rượt chém thiếu tá công an: Sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn, Y Hải đã cầm 1 cây rìu đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đầu hẻm 362 đường Hùng Vương để đập phá bàn ghế, biển hiệu cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa. Thậm chí, Y Hải vác rìu rượt đuổi chém một thiếu tá Công an phường Tân Lập. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp đối tượng Y Hải. Video: Thu nhập giảm, hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc

