Tin nóng 15/2: Xe tải tông sập nhà dân, 2 cháu bé tử vong

Xe tải tông sập nhà dân, 2 cháu bé tử vong: Ngày 15/2, UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, chiều 14/2, xe tải do tài xế Bùi Minh Lúc (32 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) điều khiển khi tới địa bàn huyện gặp đoạn đường dốc và vòng cua gấp, lái xe không kịp xử lý nên xe đã tông thẳng vào nhà anh K’Tuyn (33 tuổi ngụ xã Đinh Trang Thượng). Vụ tai nạn làm căn nhà bị sập. 2 con anh K' Tuyn- Ka tử vong tại chỗ, còn anh K’Tuyn bị thương nặng. Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo tiền tỷ: Phạm Quốc Hội (SN 1967, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã giả danh tướng quân đội, lừa xin giấy phép xây dựng rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng, đối tượng đã bị bắt giữ trong khi đang bị Cơ quan Công ra quyết định truy nã. Ngày 15/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ Hội để điều tra, làm rõ. Truy nã nghi phạm giết 2 người: Ngày 15/2, Công an tỉnh Sơn La ra lệnh truy nã đối với Vì Văn Tăm (SN 1989) là nghi phạm giết 2 người đàn ông ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu xảy ra ngày 18/1. Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm giết người cao khoảng 1m58, da trắng, tóc đen, sống mũi thẳng, nốt ruồi cách 3cm trước cánh mũi phải. Trộm máy tính để ép chủ trả tiền lương: Để ép chủ trả tiền lương, Chu Mã Ngọc (35 tuổi, trú Quảng Nam) đã đột nhập vào trụ sở công ty ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) để trộm 2 dàn máy tính. Tuy nhiên, chưa kịp nhận lương Ngọc đã bị bắt. Ngày 15/2, Công an huyện Hòa Vang cho biết đã khởi tố Ngọc điều tra về tội "Trộm cắp tài sản". Mất xe SH vì tin lời bạn trai quen qua mạng: Phạm Văn Phương (SN 1999, ở Quảng Ninh) do cần tiền tiêu nên lừa bạn gái mới quen qua mạng. Sau khi chiếm đoạt được xe SH của nạn nhân ở địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội, Phương đã nhanh chóng bán đi với giá 22 triệu đồng... Ngày 15/2, Công an quận Ba Đình cho biết đang tạm giữ Phương để điều tra, làm rõ. Tài xế xe ôm chở nam sinh mất tích rời khỏi bến xe nói gì?: Người đàn ông đi xe Dream chở nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định rời khỏi Bến xe Miền Đông được xác định là tài xế xe ôm tên N.Đ.M. (62 tuổi). Ông M. chở Nghĩa rời khỏi bến xe đi về hướng đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Đến trước cổng tường Đại học Công nghệ TP HCM (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh) thì Nghĩa xin xuống xe. Ông M. không biết Nghĩa đi đâu. Hai bé gái bị đuối nước khi đi bắt ốc: Ngày 15/2, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, chiều 14/2, cháu N.U.H (SN 2011) cùng bạn là P.L.M.T (SN 2011, cùng trú xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) trong quá trình đi bắt ốc trượt chân ngã xuống hồ dẫn đến tử vong. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

