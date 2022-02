Tin nóng 14/2: Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm chết tình địch

Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm chết tình địch: Nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Bế Văn Duẫn (37 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) đã thủ dao đến tìm tình địch là anh N.V.H. (39 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) và đâm chết. Ngày 14/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Duẫn để điều tra, làm rõ. "Điều" gái đến khách sạn để cướp tài sản: Sau khi "điều" gái mại dâm đến khách sạn ở TP Nha Trang, Khánh Hòa để "mây mưa", Hoàng Thái Phương (SN 1990, tạm trú TP HCM) đã kẹp cổ, sử dụng băng keo dán mắt, miệng rồi dùng dây thừng trói tay, chân nạn nhân để cướp đoạt điện thoại, lắc vàng và tẩu thoát. Ngày 14/2, Công an TP Nha Trang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phương. Bắt người cha trốn nã 16 năm vì hiếp dâm con gái ruột: Ngày 14/2, Công an huyện Hòa An, Cao Bằng cho biết, Tạ Xuân Trường (SN 1968, trú Hải Phòng) bị truy nã tội hiếp dâm con gái ruột của mình bắt giữ sau 16 năm lẩn trốn. Hiện, Công an huyện Hòa An đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý. 40 nam nữ 'bay lắc' trong quán karaoke vào ngày Valentine: Sáng 14/2, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 40 nam, nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke New 86 (TP Tam Kỳ). Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ 6 đĩa sứ chứa ma túy dạng ketamine và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Chị em dâu phối hợp lừa đảo hàng loạt hiệu tạp hóa: Mua sản phẩm băng vệ sinh giá rẻ rồi tìm cách đánh tráo với hàng giá trị cao hơn để chào bán các cửa hiệu tạp hóa, Nguyễn Thị Lan (SN 1981, trú Hà Đông, Hà Nội), và Đỗ Thị Kim (SN 1977, là chị dâu của Lan) bỏ túi nhiều triệu đồng. Ngày 14/2, Công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Thiếu nữ tự tử khi mang thai đã ổn định sức khỏe: Ngày 14/2, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết đã đưa T. (15 tuổi, quê Cà Mau) đi giám định pháp y để làm rõ thông tin thiếu nữ này mang thai với thanh niên tên H. (20 tuổi). Đại diện Bệnh viện quận Gò Vấp cho biết sức khỏe, tinh thần của thiếu nữ 15 tuổi đã ổn định sau nhiều ngày được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Va chạm với xe bồn, 3 cha con thương vong: Khuya 13/2, tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận xe bồn do ông Võ Tấn Trường (38 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do ông L.H.Q (37 tuổi, ở Bà Rịa – Vũng Tàu) chở phía sau hai người con trai điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm bé trai L.M.Q (10 tuổi) thiệt mạng tại chỗ, riêng ông Q. và người con trai còn lại bị thương nặng. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm chết tình địch: Nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Bế Văn Duẫn (37 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) đã thủ dao đến tìm tình địch là anh N.V.H. (39 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) và đâm chết. Ngày 14/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Duẫn để điều tra, làm rõ. "Điều" gái đến khách sạn để cướp tài sản: Sau khi "điều" gái mại dâm đến khách sạn ở TP Nha Trang, Khánh Hòa để "mây mưa", Hoàng Thái Phương (SN 1990, tạm trú TP HCM) đã kẹp cổ, sử dụng băng keo dán mắt, miệng rồi dùng dây thừng trói tay, chân nạn nhân để cướp đoạt điện thoại, lắc vàng và tẩu thoát. Ngày 14/2, Công an TP Nha Trang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phương. Bắt người cha trốn nã 16 năm vì hiếp dâm con gái ruột: Ngày 14/2, Công an huyện Hòa An, Cao Bằng cho biết, Tạ Xuân Trường (SN 1968, trú Hải Phòng) bị truy nã tội hiếp dâm con gái ruột của mình bắt giữ sau 16 năm lẩn trốn. Hiện, Công an huyện Hòa An đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý. 40 nam nữ 'bay lắc' trong quán karaoke vào ngày Valentine: Sáng 14/2, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 40 nam, nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke New 86 (TP Tam Kỳ). Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ 6 đĩa sứ chứa ma túy dạng ketamine và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Chị em dâu phối hợp lừa đảo hàng loạt hiệu tạp hóa: Mua sản phẩm băng vệ sinh giá rẻ rồi tìm cách đánh tráo với hàng giá trị cao hơn để chào bán các cửa hiệu tạp hóa, Nguyễn Thị Lan (SN 1981, trú Hà Đông, Hà Nội), và Đỗ Thị Kim (SN 1977, là chị dâu của Lan) bỏ túi nhiều triệu đồng. Ngày 14/2, Công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Thiếu nữ tự tử khi mang thai đã ổn định sức khỏe: Ngày 14/2, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết đã đưa T. (15 tuổi, quê Cà Mau) đi giám định pháp y để làm rõ thông tin thiếu nữ này mang thai với thanh niên tên H. (20 tuổi). Đại diện Bệnh viện quận Gò Vấp cho biết sức khỏe, tinh thần của thiếu nữ 15 tuổi đã ổn định sau nhiều ngày được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Va chạm với xe bồn, 3 cha con thương vong: Khuya 13/2, tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận xe bồn do ông Võ Tấn Trường (38 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do ông L.H.Q (37 tuổi, ở Bà Rịa – Vũng Tàu) chở phía sau hai người con trai điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm bé trai L.M.Q (10 tuổi) thiệt mạng tại chỗ, riêng ông Q. và người con trai còn lại bị thương nặng. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.