Tin nóng 13/2: Bé gái 13 tuổi mang thai tự tử vì bạn trai chối bỏ

Bé gái 13 tuổi mang thai tự tử vì bạn trai chối bỏ: Thông qua mạng xã hội, bé gái quen một thanh niên tên H., ngụ quận Gò Vấp, TP HCM đang là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn và có quan hệ tình dục. Khi có thai, bé gái bị bạn trai chối bỏ cái thai, T. buồn chán và uống thuốc an thần để tự tử, may mắn được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ngày 13/2, lực lượng chức năng quận Gò Vấp cho biết đang điều tra, làm rõ. Giả vờ mua hàng để cướp tài sản người hàng xóm: Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Cao Văn Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) đã giật dây chuyền hơn 2 chỉ vàng 18K của chị N.T.H (hàng xóm với Đạt) rồi bỏ chạy thì bị chồng chị H. đuổi theo bắt giữ. Ngày 13/2, Công an huyện Gò Quao cho biết vừa bắt tạm giam Đạt để điều tra. Mâu thuẫn cá nhân, một nam thanh niên bị đối phương đâm tử vong: Do mâu thuẫn cá nhân tại quán ăm đêm ở thị trấn Thanh Hà, Hải Dương, Bùi Văn Linh (SN 1998, trú huyện Thanh Hà) đã dùng dao đâm chết anh anh T.T.A. (SN 1993, trú cùng huyện). Ngày 13/2, Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Linh để điều tra, làm rõ. Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3,6 tỷ tại Hà Nội: Ngày 13/2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Quang Chính (51 tuổi), Hồ Sỹ Nghĩa (54 tuổi, cùng ở quận Hoàng Mai) cùng 6 nghi phạm để điều tra các hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Chính khai là người cầm đầu, tạo tài khoản để người chơi đánh bạc qua mạng. Tổng số tiền giao dịch của đường dây là 3,65 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ) Triệt phá sới bạc quy mô lớn ở Tiền Giang: Ngày 13/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang lập hồ sơ điều tra và xử lý nhóm người tụ tập đánh bạc tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây. Tại hiện trường, Công an bắt giữ 41 người liên quan, tạm giữ gần 100 xe máy, 44 điện thoại di động và 600 triệu đồng cùng các tang vật khác. Băng qua đường sắt thiếu quan sát, tài xế trọng thương, ô tô biến dạng: Sáng 13/2, tại điểm giao nhau giữa đường sắt Bắc - Nam và đường ngang dân sinh huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình ô tô con do ông Trần Đình Chiến (SN 1957, trú TP Đà Nẵng) điều khiển đang băng qua đường sắt không chú ý quan sát, bị tàu đâm phải. Hậu quả, cú tông mạnh khiến ô tô con bị tàu hỏa kéo đi hàng chục mét và biến dạng, ông Chiến bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Đi đánh cá phát hiện thi thể người phụ nữ tại bờ biển: Ngày 13/2, UBND xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chiều 12/2, trong quá trình đi biển đánh cá, ngư dân nơi đây phát hiện thi thể một người phụ nữ. Thi thể người phụ nữ này được xác định là chị N.T.T. (SN 1983, ở thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội). Người thân nạn nhân cho biết, chị T. đi khỏi nhà từ 16h chiều ngày 11/2. >>> Xem thêm video: Cãi vã với chồng, người phụ nữ ở Bình Dương ôm con nhảy sông tự tử. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

