Tin nóng 13/11: Thiếu niên 16 tuổi đâm chết bé trai khai gì?

Thiếu niên 16 tuổi đâm chết bé trai 13 tuổi: Tại cơ quan Công an, Phan Văn Hưng (16 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khai nhận do mâu thuẫn trên facebook, Hưng đã cầm dao bấm thủ sẵn trong người đâm Đ. (13 tuổi) 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 13/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Hưng để điều tra, làm rõ. Bị nhắc đeo khẩu trang, cán bộ công an huyện chĩa súng vào nhân viên y tế: N.D.N (31 tuổi, cán bộ Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đưa người nhà vào Trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. Khi được nhắc nhở về việc đeo khẩu trang phòng chống COVID-19, cán bộ này không những không chấp hành mà còn văng tục, rút súng chĩa vào nhân viên y tế. Ngày 13/11/ Công an huyện Lâm Hà cho biết đang điều tra, làm rõ. Bắt giữ nghi phạm bất ngờ đánh cô chủ quán ở Hà Nội hôn mê: Ngày 13/11, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ được nghi phạm Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại Phùng Xá, Thạch Thất) khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Ô Chợ Dừa, tối qua, 12/11. Phán là đối tượng đánh và hủy hoại tài sản của chị T. (SN 1991, trú huyện Thạch Thất). Tạm giữ nhân viên trường học để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9: Ngày 13/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tiến Nhân (50 tuổi, nhân viên Trường THPT Nam Đàn 2)

để tra về tội Dâm ô trẻ em. Nạn nhân là một nữ sinh đang học lớp 9 trên địa bàn huyện Nam Đàn. Nhân đã cho cháu bé tiền rồi thực hiện hành vi sờ soạng người. Nạn nhân do sợ hãi đã vùng vẫy để bỏ chạy. Giám đốc "hot girl" chiếm đoạt tiền, trốn truy nã lên Lâm Đồng bán cơm tấm: Trần Thị Oanh Kiều (33 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Vinh Nhi ở Bình Định) bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nữ giám đốc xinh đẹp bỏ trốn lên Lâm Đồng mở tiệm bán cơm tấm thì bị bắt. Ngày 13/11, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ Kiều để điều tra. Một người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe máy dưới chân đê: Ngày 13/11, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ xe máy lao xuống đê, khiến một người đàn ông tử vong trên địa bàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định, có thể nạn nhân tự lao xuống chân đê dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Chạy xe biển số giả, sắm quân phục Công an để đi lừa tình: Vũ Quang Bắc H. (33 tuổi, ngụ TP HCM) đã mua trang phục Công an nhân dân và biển số xe giả trên mạng xã hội nhằm mục đích giả danh Công an để dụ dỗ, lừa gạt tình cảm của phụ nữ. Ngày 13/11, Công an quận 11, TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ. Không đội mũ bảo hiểm, lái xe rút dao đe dọa tổ công tác 141: Chiều 12/11, tổ công tác Y3/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Mã - Giang Văn Minh thấy Phạm Công Quý (SN 1988 ở Bắc Giang) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe. Quý đã bất ngờ rút dao nhọn đe dọa tổ công tác và bỏ chạy vào nhà dân gần đó nhưng Qúy đã bị bắt giữ luôn. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

