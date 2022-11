Tin nóng 15/11: Cô gái trẻ tử vong nghi do tự tiêm thuốc làm đẹp

Cô gái trẻ tử vong nghi do tự tiêm thuốc làm đẹp: Tối 14/11, H.T.H.T. (27 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước) mang dụng cụ spa vào nhà tắm ở nhà mẹ ruột (ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú), rồi tự tiêm thuốc vào bụng để làm đẹp, nhưng khi vừa tiêm xong thì bị co giật, ngã xuống nền nhà tắm. Thấy vậy, mẹ chị T. tri hô hàng xóm đến hỗ trợ, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đến sáng 15/11, chị T. đã tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nguyên nhân tài xế xe biển xanh tông chết thiếu nữ: Khoảng 21h ngày 14/11, anh Lê Văn Đở (41 tuổi, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới bị xe biển xanh 68C-0862 do Danh Thép (29 tuổi, trú tại TP Phú Quốc) chạy cùng chiều phía sau va chạm. Sau cú va chạm, xe biển xanh tiếp tục đi chuyển đến đoạn đường trước Trường THPT An Thới thì tông vào xe máy do em L.D.M.Q (15 tuổi) điều khiển khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/11, Công an TP Phú Quốc cho biết Danh Thép có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 2 (từ 0,25 mg đến 0,4 mg/1 lít khí thở). Kỷ luật cán bộ ném tiền tung tóe trong quán bún ở Đà Nẵng: Chiều 15/11, Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Đảng bộ sở) đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đ.C.P, Phó Trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất bằng hình thức khiển trách. Ông P. là người ném tiền tung tóe trong quán bún ở Đà Nẵng bị camera ghi lại, sau đó đăng tải trên trạng mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Nam sinh Đại học Hàng Hải nghi rơi từ tầng cao xuống đất tử vong: Ngày 15/11, lãnh đạo UBND phường Kênh Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) xác nhận, tại trường đại học Hàng Hải vừa xảy ra một vụ nam sinh tử vong nghi rơi từ lầu cao xuống đất. Danh tính nạn nhân được xác định là nam sinh tên D, là sinh viên năm thứ 3, khoa Ngoại ngữ của trường đại học Hàng Hải. Nam sinh này nghi rơi từ tầng 8 một tòa nhà tại trường xuống đất. Sau khi phát hiện vụ việc, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Mua sổ đỏ giả trên mạng, lừa bán 300 triệu đồng: Do làm ăn thua lỗ, tháng 8/2022, Trần Thị Bích Việt (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) sử dụng Facebook mang tên Trần Bích Việt đặt mua bìa đỏ giả có số hiệu C0415753, thửa số 86, tờ bản đồ số 17, thuộc TDP 18, thị trấn Hương Khê. Sau đó, Việt sử dụng bìa đất giả này đưa đi bán cho một người dân trên địa bàn thị trấn Hương Khê với giá 300 triệu đồng. Ngày 15/11, Công an huyện Hương Khê cho biết đã khởi tố, bắt giam Việt. Hai đối tượng trộm lư hương trong miếu thờ đem bán: Nguyễn Thành Duy (32 tuổi; ngụ xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) và Trương Quang Dũng (40 tuổi; ngụ phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) đã đột nhập miếu thờ Thần Nam Hải ở làng chài Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ lấy trộm 3 bộ lư hương bằng đồng đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Ngày 15/11, Công an thị xã Đức Phổ cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng này và truy thu toàn bộ tài sản trả cho bị hại. Bắt khẩn cấp bảo mẫu đánh bé gái 2 tuổi tử vong: Ngày 15/11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Tại cơ quan điều tra Phượng khai do bé H hay quấy khóc cộng với việc anh Đ trả tiền công trông giữ trẻ chậm nên Phượng đã dùng tay, cán chổi đánh bé H bị thương tích nặng dẫn đến tử vong… Nhà 5 tầng bốc cháy ở Hà Nội, 3 người được giải cứu: Sáng 15/11, vụ cháy xảy ra tại nhà dân trong ngõ 180 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đám cháy bùng lên từ tầng một của ngôi nhà 5 tầng, phía trong có nhiều dụng cụ bắt lửa. Đây là khu vực được chủ nhà cho thuê trọ. Nhận tin báo, cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và cứu nạn. Thời điểm này có 3 người mắc kẹt trong nhà được lực lượng chức năng giải cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

