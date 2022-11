Tin nóng 14/11: Tài xế taxi chết bất thường trong xe tại khu di tích

Tài xế taxi chết bất thường trong xe tại khu di tích: Trưa 14/11, một lái xe taxi gắn logo Hòa Bình Xanh của hãng taxi Mai Linh được phát hiện tử vong bất thường tại khu Di tích Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Được biết, tài xế này chở theo 4 phụ nữ đến tham quan khu di tích Mường Phăng. khi 4 phụ nữ đi tham quan xong, quay trở ra xe để về Sơn La thì phát hiện tài xế đã tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phó Chủ tịch phường ở Bình Định 'mất tích': Ngày 14/11, lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), xác nhận bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch UBND phường này xin nghỉ phép từ ngày 15 đến 29/9. Tuy nhiên đến nay đã quá hạn nghỉ phép 45 ngày nhưng bà này vẫn chưa trở lại cơ quan làm việc. Nhiều lần lãnh đạo UBND phường đã liên hệ với bà Huyền và người thân nhưng không nhận được thông tin. Phường Ghềnh Ráng tổ chức họp để xem xét kỷ luật bà Huyền trước ngày 30/11. Đề nghị truy tố 8 người liên quan vụ án mạng ở TP HCM: Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lương Duyên Doanh Phương (41 tuổi) về tội Giết người, ngoài ra, 7 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 15/7, từ mâu thuẫn của những đứa trẻ, 2 nhóm người lớn xảy ra ẩu đả làm một nạn nhân tử vong trong con hẻm ở TP HCM. Trộm tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng tại cửa hàng FPT Shop: Lợi dụng đêm khuya, Thuận cắt ổ khóa cửa hàng FPT Shop ở huyện Long Thành, Đồng Nai để khoắng tài sản. Do có một mình gây án, nên khi lấy được số tài sản quá nhiều, Thuận đã gặp khó khăn trong lúc đưa tài sản đi cất giấu, thì bị tổ tuần tra phát hiện bắt giữ. Công an huyện Long Thành đã phối hợp với chủ cửa hàng để xác định số tài sản bị thiệt hại trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngày 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ. Túng tiền ăn chơi, thanh niên dùng dao cướp xe máy: Trong lúc thiếu tiền ăn chơi, Nguyễn Minh Thuận (SN 1998, trú quận 12, TP HCM) nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi thấy nữ nạn nhân đi xe máy trên đường, Thuận xông ra rút dao đe dọa cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Ngày 14/11, Công an quận 12 cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thuận để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Bé trai 3 tuổi đuối nước thương tâm dưới ao: Ngày 14/11, thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, sáng 13/11, cháu H.N.H (SN 2019, trú xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) theo bố đến nhà ông ngoại tại xóm Vạn Lộc 1 (xã Nghĩa Lộc) để ăn giỗ. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, cháu H. ra ao chơi thì không may bị đuối nước. Bà ngoại của H. đi hái rau về thấy cháu nổi trên mặt nước đã kêu người ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. (Ảnh minh họa) Người phụ nữ tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải: Khoảng 8h30 ngày 14/11, chị Đ.T.C (SN 1976, trú xóm Long Nam, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS 37P7- 17.xx lưu thông trên quốc lộ 48E, hướng xã Đồng Thành – thị trấn Yên Thành. Khi đến đoạn cầu Khe Cấy, đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Thành và xã Tăng Thành (huyện Yên Thành) thì không may xảy ra va chạm với một chiếc xe tải (chưa rõ BKS, danh tính lái xe). Cú va chạm khiến chị C. tử vong tại chỗ. Bắt trùm giang hồ Đạt Ma: Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma – 43 tuổi) ngụ ở Lương Hữu Khánh (Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Đạt bị bắt khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân tại địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa), theo Điều 170, Bộ luật Hình sự. >>> Xem thêm video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

