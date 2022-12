Tin nóng 13/12: Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích bí ẩn

Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích bí ẩn: Ngày 13/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp tìm kiếm một người đàn ông công tác trong lĩnh vực ngân hàng mất tích hơn 2 tuần nay. Đó là ông T.V.D. (47 tuổi, Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng). Trước đó, tối 27/11, ông D. đi ô tô cá nhân đến TP Buôn Ma Thuột gặp gỡ bạn bè. Tối cùng ngày, ô tô của ông D. có va chạm với một xe hơi khác. Đến khoảng 1h sáng ngày 28/11, ông D. bất ngờ biến mất không rõ nguyên nhân. Sau đó, người thân nỗ lực liên hệ nhưng không có kết quả. Hiện các số điện thoại liên lạc của ông D. đều tắt máy. Đi tìm chồng, người vợ phát hiện sự thật khó tin sau nhà: Sáng 13/12, chị Hoàng Thị Hoài Phương - vợ anh Phan Đức Toàn (32 tuổi, ngụ khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) thức dậy trong căn nhà hai người đang thuê thì không thấy chồng đâu. Nghi có điều chẳng lành, chị Phương đi tìm khắp nơi, khi ra phía sau thì hoảng hốt khi thấy chồng đang treo lơ lửng trên trụ bồn nước. Chị Phương nhanh chóng gọi người dân xung quay chạy đến đưa anh Toàn xuống, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Vừa môi giới, vừa trực tiếp bán dâm giá 4 triệu đồng/ lượt: Nguyễn Thị Phương (SN 1995, trú tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) thông qua mạng xã hội đã liên hệ, thỏa thuận việc mua, bán dâm cho 2 khách nam với giá 4 triệu đồng/ lượt. Nguyễn Thị Phương rủ thêm một cô gái khác cùng về TP Nam Định bán dâm. Ngày 13/12, Công an TP Nam Định cho biết đang điều tra xử lý Nguyễn Thị Phương và những người liên quan về hành vi môi giới mại dâm. Truy nã đặc biệt quản lý cửa hàng xăng dầu "tham ô tài sản": Ngày 13/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đinh Thị Ngân (SN 1979, trú huyện Quảng Trạch). Đinh Thị Ngân từng là quyền Cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, trong thời gian được giao trách nhiệm làm quyền Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu, Ngân đã xuất bán xăng, dầu, gas thu tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhưng không báo cáo nộp về Công ty xăng dầu Quảng Bình. Số tiền người này chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng. Bắt tạm giam nam thanh niên chém cha đẻ trọng thương: Nông Văn Bằng (20 tuổi, trú huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đang thay quần áo cho em cùng mẹ khác cha (7 tuổi), nhưng em không chịu và khóc. Lúc này, ông N.V.T. (57 tuổi, cha ruột của Bằng) cầm một con dao đi từ phòng ngủ ra và dọa chém nên Bằng bỏ trốn ra sau vườn nhà. Khoảng 15 phút sau, Bằng vào bếp lấy con dao dài 48cm, dùng dây thun cột vào một cây le rồi đi đến phòng ngủ của cha mình chém nạn nhân trọng thương. Ngày 13/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Bằng để điều tra. Phát hiện thi thể nam sinh lớp 11 trôi dạt vào bờ biển: Ngày 13/12, lãnh đạo UBND xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển. Nạn nhân được xác định là: H.V.A. (16 tuổi, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). A. đang là học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Cửa Lò. Hiện gia đình đang hoàn tất mọi thủ tục để đưa thi thể nam sinh về an táng theo phong tục địa phương. >>> Xem thêm video: Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống sông mất tích. Nguồn: ĐTHĐT.

Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích bí ẩn: Ngày 13/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp tìm kiếm một người đàn ông công tác trong lĩnh vực ngân hàng mất tích hơn 2 tuần nay. Đó là ông T.V.D. (47 tuổi, Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng). Trước đó, tối 27/11, ông D. đi ô tô cá nhân đến TP Buôn Ma Thuột gặp gỡ bạn bè. Tối cùng ngày, ô tô của ông D. có va chạm với một xe hơi khác. Đến khoảng 1h sáng ngày 28/11, ông D. bất ngờ biến mất không rõ nguyên nhân. Sau đó, người thân nỗ lực liên hệ nhưng không có kết quả. Hiện các số điện thoại liên lạc của ông D. đều tắt máy. Đi tìm chồng, người vợ phát hiện sự thật khó tin sau nhà: Sáng 13/12, chị Hoàng Thị Hoài Phương - vợ anh Phan Đức Toàn (32 tuổi, ngụ khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) thức dậy trong căn nhà hai người đang thuê thì không thấy chồng đâu. Nghi có điều chẳng lành, chị Phương đi tìm khắp nơi, khi ra phía sau thì hoảng hốt khi thấy chồng đang treo lơ lửng trên trụ bồn nước. Chị Phương nhanh chóng gọi người dân xung quay chạy đến đưa anh Toàn xuống, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Vừa môi giới, vừa trực tiếp bán dâm giá 4 triệu đồng/ lượt: Nguyễn Thị Phương (SN 1995, trú tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) thông qua mạng xã hội đã liên hệ, thỏa thuận việc mua, bán dâm cho 2 khách nam với giá 4 triệu đồng/ lượt. Nguyễn Thị Phương rủ thêm một cô gái khác cùng về TP Nam Định bán dâm. Ngày 13/12, Công an TP Nam Định cho biết đang điều tra xử lý Nguyễn Thị Phương và những người liên quan về hành vi môi giới mại dâm. Truy nã đặc biệt quản lý cửa hàng xăng dầu "tham ô tài sản": Ngày 13/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đinh Thị Ngân (SN 1979, trú huyện Quảng Trạch). Đinh Thị Ngân từng là quyền Cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, trong thời gian được giao trách nhiệm làm quyền Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu, Ngân đã xuất bán xăng, dầu, gas thu tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhưng không báo cáo nộp về Công ty xăng dầu Quảng Bình. Số tiền người này chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng. Bắt tạm giam nam thanh niên chém cha đẻ trọng thương: Nông Văn Bằng (20 tuổi, trú huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đang thay quần áo cho em cùng mẹ khác cha (7 tuổi), nhưng em không chịu và khóc. Lúc này, ông N.V.T. (57 tuổi, cha ruột của Bằng) cầm một con dao đi từ phòng ngủ ra và dọa chém nên Bằng bỏ trốn ra sau vườn nhà. Khoảng 15 phút sau, Bằng vào bếp lấy con dao dài 48cm, dùng dây thun cột vào một cây le rồi đi đến phòng ngủ của cha mình chém nạn nhân trọng thương. Ngày 13/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Bằng để điều tra. Phát hiện thi thể nam sinh lớp 11 trôi dạt vào bờ biển: Ngày 13/12, lãnh đạo UBND xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển. Nạn nhân được xác định là: H.V.A. (16 tuổi, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). A. đang là học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Cửa Lò. Hiện gia đình đang hoàn tất mọi thủ tục để đưa thi thể nam sinh về an táng theo phong tục địa phương. >>> Xem thêm video: Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống sông mất tích. Nguồn: ĐTHĐT.