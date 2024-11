Trend “tomboy hoàn lương” hot nhất Tiktok gây tranh cãi

Tiktok là nơi sản sinh ra nhiều trend biến hình chất lượng, trong đó có những màn so sánh hình ảnh quá khứ - hiện tại ấn tượng. Mới đây, trend "tomboy hoàn lương" đang nổi đình đám mạng xã hội khiến nhiều người thích thú đu theo, nhưng cũng vấp phải không ít tranh cãi. Theo đó, nhân vật chính của trend là những cô gái từng theo đuổi phong cách tomboy cá tính với mái tóc cắt ngắn, mặc đồ như con trai nhưng bây giờ lại đã “quay xe” theo phong cách nữ tính, dịu dàng. Hình ảnh nhiều người đu trend khiến người xem khó có thể nhận ra là cùng 1 người vì phong cách quá khác biệt. Nhiều người còn so sánh hình ảnh trông có vẻ "nam tính" của mình trong quá khứ với hình ảnh lấy chồng sinh con ở hiện tại. Nhiều người đã phải trầm trồ trước sự thay đổi hình ảnh này, ngỡ ngàng vì sự thay đổi ngoạn mục của nhân vật chính trong clip. Tuy nhiên cũng có người bày tỏ sự khó chịu với trend biến hình này. Tài khoản Facebook có tên Quỳnh Anh bày tỏ: "Trend tomboy hoàn lương là đứa nào phát minh ra dị? Vi phạm pháp luật hay gì mà phải "hoàn lương" ??? Chỉ thấy thương cho những bạn chưa come out hoặc come out chưa thành công vì biết đâu phụ huynh thấy những clip đó rồi lại nuôi hy vọng. Mong là mọi người hiểu rõ hơn về định nghĩa hai từ tomboy". Còn tài khoản Facebook Lưu Ninh thì thể hiện sự tức giận với những người mượn trend này để nói những lời khiếm nhã. Theo đó, Lưu Ninh đã phải dùng 6 năm để có thể sống đúng với giới tính thật của mình, nên không muốn nhiều người dùng trend này ra để nói lời đùa cợt. Bày tỏ ý kiến về trend này, FTM Vietnam Organization đã đăng tải bài viết, để định nghĩa đúng về khái niệm tomboy: "Theo đúng định nghĩa, thì “tomboy" là từ chỉ các bạn nữ có phong cách ăn mặc nam tính, thích bản thân có thể hiện giới như nam, để tóc ngắn, mặc đồ nam,... Đây là khái niệm thuộc lĩnh vực thời trang, nó không ám chỉ người đó có xu hướng tính dục nào. Bất kì ai cũng có thể có phong cách tomboy, dù đó là một người gái thẳng (dị tính), hay đồng tính nữ (lesbian), song tính (bisexual), hay bất kì người thuộc xu hướng tính dục nào." Theo đó, "tomboy" ở đây được hiểu là phong cách ăn mặc, cá tính bản thân chứ không phải là xu hướng giới tính, mà phong cách thì có thể thay đổi bất kì lúc nào. Tổ chức FTM Vietnam cũng hi vọng mọi người "sẽ hiểu rõ hơn các khái niệm về tomboy, cũng như sự khác nhau giữa các khái niệm." Bên cạnh đó, một số người cho rằng trend này cũng mang mục đích vui vẻ như bao nhiêu trend biến hình khác, không nên đặt nặng vấn đề về xu hướng giới tính để gây tranh cãi. Hiện tại từ khóa "tomboy hoàn lương" đang được tìm kiếm rất nhiều trên các mạng xã hội. Các màn biến hình cũng thu hút về rất nhiều lượt xem cùng bình luận khác nhau. (Ảnh: Tiktok)

