Tử vi tháng Chạp: Tuổi nào tràn ngập công danh, ai rước Thần Tài?

Theo bước chân Tài thần, trong tháng Chạp này vị thần của tài lộc dành nhiều thời gian cho nhất cho 4 con giáp. Hàng đầu trong số đó là tuổi Dậu, việc này khiến cho họ tài chính thăng hoa, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, tài chính. Các khoản thưởng lớn hoặc lợi nhuận từ đầu tư dễ khiến cho người tuổi Dậu ăn Tết to nhất vùng. Tài thần không phải thiếu quan tâm tuổi Thìn hơn để họ phải xếp thứ 2, mà là Tuổi Thìn Tiền bạc rủng rỉnh nhờ kinh doanh phát đạt hoặc các dự án lớn hoàn thành. Nghĩa là những gì họ làm trong năm đã tích cực giữ chân Thần tài khiến cho tiền của đến tháng Chạp lần lượt xô tới. Ngoài ra, những nguồn thu nhập phụ do vận khí của chính năm Thìn cũng khiến cho họ nhận về không ít tiền tiêu vặt. Sự chăm chỉ trong cả năm cũng khiến cho tuổi Ngọ trở nên gần gũi với Thần Tài. Người khác có thể chờ tiền bạc đến, nhưng với sự xông xáo của mình, tuổi Ngọ lựa chọn bỏ sức ra theo lối vị thần của cải. Các khoản thu nhập tăng lên từ cả công việc chính và phụ, mọi việc mà tuổi Ngọ làm đều nhắm đến cái Tết đủ đầy nhất cho cả gia đình. Người làm tự do hoặc kinh doanh vì sự sáng suốt, nhạy bén của mình mà có doanh thu vượt kỳ vọng. Trong nhóm "Tứ Tài", có lẽ tuổi Hợi là những người xứng đáng nhất khi tranh được Tài Thần. Tháng Chạp này, tuổi Hợi thể hiện một sự chăm chỉ đến bất thường. Sự thay đổi tích cực trong thời gian ngắn của họ không chỉ thuyết phục được mọi người mà còn tạo cảm hứng cho những ai đang còn do dự, ngại thay đổi. Người tuổi Hợi hoạt động đầu tư có thể thu lợi lớn nhờ hàng loạt dự án ngắn hạn, họ mua và bán liên tục nhưng mối nào cũng được lợi. Đối với Phúc Thần, có lẽ tháng Chạp này tuổi Dần là nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Thời điểm cuối năm, tuổi Dần Thăng tiến rõ rệt, được giao trọng trách mới hoặc vị trí cao hơn. Khả năng lãnh đạo và tầm nhìn của họ được đánh giá cao bởi cấp trên. Sẽ không có gì lạ nếu người tuổi Dần được bổ nhiệm vào một vị trí mới mang đến thuận lợi và nhiều thành công hơn nữa sau Tết. Tháng Chạp này nếu nói về công việc thuận lợi thì không ai băng tuổi Tỵ. Những thành tựu quan trọng họ đạt được trước Tết đều là kết quả cũng những thuận lợi nhỏ hơn trước đó là cơ sở. Người làm nghệ thuật hoặc sáng tạo có nhiều cơ hội ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng các tác phẩm xuất sắc. Hãy chú ý, đối tác trước đó sẽ quay lại để thúc đẩy hợp tác và đưa bạn lên một tầm cao mới. Ngạc nhiên chưa? Tuổi Thìn cũng lại được Phúc Thần độ trì trong tháng Chạp, cho dù là "năm tuổi" nhưng nhờ ý thức được những khó khăn đó nên tuổi Thìn đã luôn nổ lực không ngừng trong năm. Ngoài tài lộc, họ cũng được phúc khí không nhỏ. Nhưng hãy lưu ý, Phúc vận này chỉ giúp cho bạn sáng suốt trong việc làm ăn, kinh doanh, không phải trong chuyện tình cảm. Người có thể thỏa mãn nhất trong tháng Chạp đó chính là tuổi Sửu. Những kế hoạch dài hạn được hoàn thành, mang lại tiếng vang trong sự nghiệp. Những mục tiêu từ đầu năm đặt ra cơ bản thành toàn suông sẽ. Hãy nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân để tái tạo năng lượng cho sau Tết. Thời gian này, người tuổi Sửu cần tránh các lời mời gọi đầu tư kiểu lướt sóng, bạn không gặp may với những điều này. Cuối năm, khi tháng Chạp về thì sự đoàn viên cùng sức khỏe của các thành viên trong gia đình được Hỷ Thần mang đến tận nhà người tuổi Mẹo. Trong chuyền tình cảm khởi sắc, người độc thân dễ gặp gỡ người phù hợp. Gia đình có tin vui, không khí cuối năm ấm áp. Tuổi Mẹo nếu đi làm ăn xa trong tháng Chạp này cũng nhận lại được nhiều thuận lợi, cơ sở mới có thể phát đạt đến mức họ sẽ an cư. Tuổi Tuất lại đón Hỷ thần trong tâm thế khác, sẽ có những món quà lớn và bất ngờ từ người thân phương xa. Cơ hội việc làm thời vụ hoặc đầu tư ngắn hạn từ quý nhân mang tới trong tháng Chạp một cách vô tình. Tuổi Những điều đó khiến chuyện tình cảm gia đình, bạn bè thêm bền chặt. Nhưng đừng vui quá mà bỏ quên những dự án mà mình đã ấp ủ, tháng Chạp này là cơ hội để người tuổi Tuất triển khai thu được thắng lợi. Tuổi Thân, có thể hời hợt quanh năm nhưng lại được Hỷ Thần mến cảm đặc biệt. Các dự án dang dở bao nay bỗng chốc thuận lợi mà hoàn thành nhanh chóng tạo cảm giác hài lòng. Từ những thành tựu đó, nhiều cơ hội hợp tác sẽ tiếp tục đến, chỉ cần giữ được phong độ, tuổi Thân có thể bắt đầu đổi đời, giàu lên nhanh sau Tết. Ngoài ra, nhờ khí vận của người tuổi Thân, gia đình và bạn bè thân thiết cũng nhận được tin vui bất ngờ. Tháng Chạp của tuổi Mùi chỉ toàn là tiếng cười, họ làm việc gì cũng có Hỷ Thần ở bên cạnh. Quan hệ tình cảm thăng hoa, gia đình hòa thuận. Người làm kinh doanh đạt được thành tựu lớn, đón nhận nhiều lời chúc tụng cùng những đề nghị hợp tác hết sức béo bở. Tuổi Mùi cần tránh tiêu sài hoang phí trong dịp cuối năm bởi năm Ất Tỵ sắp đến là thời cơ cho tuổi Mùi hiện thực hóa các ý tưởng cần sự đầu tư tài chính nghiêm túc. Tuổi Tý, đặc biệt không cần thắc mắc rằng mình không được nhắc tên trong danh sách được Hỷ Thần, Phúc Thần hay Tài Thần quan tâm nhất. Họ là những người đạt được trạng thái cân bằng nhất trong tất cả, họ không nằm ở top đầu nhưng Tài, Hỷ, Phúc mỗi thứ đều có đủ. Sự điềm tĩnh, nhạy bén của tuổi Tí giúp họ cuối năm được hưởng thụ theo khía cạnh đủ đầy nhất có thể. Hãy dành thời gian gặp gỡ cuối năm đưa ra lời khuyên cho con cái, bạn bè, những người luôn ước ao sự cân bằng mà bạn có.

