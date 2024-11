Ford Ranger MS-RT 2025 - đậm chất xe đua từ 1,29 tỷ đồng

Ford Ranger MS-RT 2025 mới là mẫu xe bán tải lấy cảm hứng thiết kế từ xe đua thể thao và trước đây chỉ dành cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, trong triển lãm Thai Motor Expo 2024 diễn ra vào tháng sau, hãng Ford sẽ mở rộng thị trường cho mẫu xe này sang Thái Lan. Đứng phía sau bán tải Ford Ranger MS-RT là đội đua World Rally Championship (WRC) của Ford mang tên M-Sport. So với phiên bản thường, xe đương nhiên sở hữu thiết kế và trang bị ấn tượng hơn. Cụ thể, Ford Ranger MS-RT được trang bị hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn trên cản trước và khe gió nằm dọc ở hai bên. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt tổ ong mới với nan kép màu đen bóng nằm vắt ngang, tích hợp logo của hãng Ford. Chưa hết, Ford Ranger MS-RT còn được bổ sung hốc bánh mở rộng nhằm phù hợp với bộ vành hợp kim 21 inch. Đây là bộ vành lớn nhất từng được trang bị cho dòng xe bán tải Ford Ranger. Những thay đổi này giúp xe rộng hơn 82 mm so với bản thường. Bệ bước chân chỉnh điện bên sườn, nắp bình nhiên liệu MS-RT và khe gió phía sau chắn bùn trước cũng được bổ sung cho xe. Tiếp theo đó là cánh gió tích hợp vào nóc và cửa thùng hàng phía sau. Ngoài ra, xe còn có bộ khuếch tán gió cỡ lớn ở bên dưới cản sau. Trong khi đó, bệ bước chân ở hai bên cản sau đã bị loại bỏ. Bên trong xe, Ford Ranger MS-RT được trang bị ghế trước thể thao ôm lấy thân người ngồi như xe đua và chỉnh điện 8 hướng. Thêm vào đó là vô lăng thể thao với thiết kế vát đáy và vạch màu xanh dương chỉ hướng 12 giờ. Màu xanh dương này cũng được áp dụng cho những khu vực khác trong nội thất như chỉ khâu trên vô lăng, mặt táp-lô, ghế và thảm sàn. Không chỉ thay đổi về mặt thiết kế, Ford Ranger MS-RT còn được nâng cấp hệ thống treo với giảm xóc phía trước chắc chắn hơn. Hệ thống treo cải tiến giúp khoảng sáng gầm hạ thấp 40 mm, mang đến ngoại hình ấn tượng hơn và mang đến khả năng phản hồi vô lăng chính xác, ổn định hơn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Ranger MS-RT là động cơ mạnh nhất được dùng cho dòng xe bán tải này. Đây là động cơ diesel V6, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 240 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Hiện trang bị cụ thể của Ford Ranger MS-RT dành cho thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tạp chí Headlightmag, xe sẽ có những trang bị như đèn pha LED ma trận, đèn sương mù LED phía trước, chìa khóa thông minh, khởi động máy từ xa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống đèn viền nội thất, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch nằm dọc, hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh 6 loa. Theo một số nguồn tin, Ford Ranger MS-RT ở thị trường Thái Lan sẽ được giữ lại những tính năng trợ lái ADAS như phanh khẩn cấp tự động trước/sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi với tự động phanh. 7 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử cũng được trang bị cho xe. Theo tờ Headlightmag, mức giá xe Ford Ranger MS-RT 2025 ở thị trường Thái Lan sẽ từ 1,749 triệu Baht (khoảng 1,29 tỷ đồng), rẻ hơn một chút so với Ranger Raptor. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, mẫu xe bán tải mang cảm hứng xe đua này có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác hay không. Video: Chi tiết Ford Ranger MS-RT - bán tải đậm chất xe đua.

