Sông Trà Câu vượt báo động 3, người dân chạy lũ

Những ngày qua, nước lũ từ sông Trà Câu đổ về hạ lưu gây ngập cục bộ phần lớn diện tích phường Phổ Minh (thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Nước dâng lên với tốc độ nhanh đã khiến hơn 100 nhà dân bị ngập, nhiều hộ dân không kịp di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Rất nhiều người, ý thức được sự nguy hiểm, đã nhanh chóng “bỏ của chạy lấy người”, di chuyển ra khỏi nhà và chỉ mang theo một số vật dụng đơn giản, những tài sản còn lại đành phải phó thác cho may mắn. Chính quyền thị xã Đức Phổ triển khai các lực lượng ưu tiên di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao, đồng thời kết hợp di chuyển vật nuôi và một số tài sản có giá trị khác. Nhiều người dân, vì cố gắng dọn dẹp di dời tài sản đã không kịp ra khỏi nhà. Khi lực lượng chức năng tiếp cận thì nước đã ngập đến nửa vách và không thể tự di chuyển. Mọi người trong gia đình đã qua nhà bên cạnh, nhưng tôi nán lại để dời một số đồ lên cao" – Cụ Nguyễn Nhuân, 70 tuổi nói khi lực lượng hỗ trợ tiếp cận. Lúc này, nhà cụ Nhuân đã bị ngập hơn 1 m. Công tác hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho người dân cũng được chính quyền triển khai nhanh chóng. Mưa lớn vẫn tiếp tục, nước lũ đạt đỉnh và rút dần vào cuối ngày 25/11. Nước xuống, người dân lần lượt quay trở lại tranh thủ dọn dẹp. Các loại thuốc men, hóa chất khử độc, lọc giếng nước cũng được cấp phát đến từng nhà dân để phòng chống các bệnh do nhiễm trùng. Chính quyền huy động phương tiện khơi thông các điểm nghẽn do cây cối bị cuốn trôi làm tắc nghẽn giúp cho nước nhanh chóng rút đi. Nước lũ đã phá hỏng nhiều hạ tầng quan trọng. Bờ kè sông Trà Câu vừa xây dựng bị sạt lở hàng trăm mét. Khi nước rút dần cũng lộ ra nhiều tuyến đường bị hư hại nặng, một số khu vực vẫn còn bị ngập nên chưa thể thống kê đầy đủ. Trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó thiên tai, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ - Trần Ngọc Sang cho biết: “Nhờ sẵn sàng vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ nên địa phương đã kịp thời di dời người dân cùng các tài sản, vật nuôi. Trong đợt lũ đã không có thiệt hại về người, không có thiệt hại đáng kể về tài sản của nhân dân.” Mời độc giả xem thêm video "Khả năng sinh tồn thần kỳ của thanh niên kẹt giữa lũ 9 ngày"

Những ngày qua, nước lũ từ sông Trà Câu đổ về hạ lưu gây ngập cục bộ phần lớn diện tích phường Phổ Minh (thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Nước dâng lên với tốc độ nhanh đã khiến hơn 100 nhà dân bị ngập, nhiều hộ dân không kịp di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Rất nhiều người, ý thức được sự nguy hiểm, đã nhanh chóng “bỏ của chạy lấy người”, di chuyển ra khỏi nhà và chỉ mang theo một số vật dụng đơn giản, những tài sản còn lại đành phải phó thác cho may mắn. Chính quyền thị xã Đức Phổ triển khai các lực lượng ưu tiên di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao, đồng thời kết hợp di chuyển vật nuôi và một số tài sản có giá trị khác. Nhiều người dân, vì cố gắng dọn dẹp di dời tài sản đã không kịp ra khỏi nhà. Khi lực lượng chức năng tiếp cận thì nước đã ngập đến nửa vách và không thể tự di chuyển. Mọi người trong gia đình đã qua nhà bên cạnh, nhưng tôi nán lại để dời một số đồ lên cao" – Cụ Nguyễn Nhuân, 70 tuổi nói khi lực lượng hỗ trợ tiếp cận. Lúc này, nhà cụ Nhuân đã bị ngập hơn 1 m. Công tác hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho người dân cũng được chính quyền triển khai nhanh chóng. Mưa lớn vẫn tiếp tục, nước lũ đạt đỉnh và rút dần vào cuối ngày 25/11. Nước xuống, người dân lần lượt quay trở lại tranh thủ dọn dẹp. Các loại thuốc men, hóa chất khử độc, lọc giếng nước cũng được cấp phát đến từng nhà dân để phòng chống các bệnh do nhiễm trùng. Chính quyền huy động phương tiện khơi thông các điểm nghẽn do cây cối bị cuốn trôi làm tắc nghẽn giúp cho nước nhanh chóng rút đi. Nước lũ đã phá hỏng nhiều hạ tầng quan trọng. Bờ kè sông Trà Câu vừa xây dựng bị sạt lở hàng trăm mét. Khi nước rút dần cũng lộ ra nhiều tuyến đường bị hư hại nặng, một số khu vực vẫn còn bị ngập nên chưa thể thống kê đầy đủ. Trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó thiên tai, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ - Trần Ngọc Sang cho biết: “Nhờ sẵn sàng vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ nên địa phương đã kịp thời di dời người dân cùng các tài sản, vật nuôi. Trong đợt lũ đã không có thiệt hại về người, không có thiệt hại đáng kể về tài sản của nhân dân.” Mời độc giả xem thêm video " Khả năng sinh tồn thần kỳ của thanh niên kẹt giữa lũ 9 ngày"