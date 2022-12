Tin nóng 12/12: Đâm vào đuôi xe container, Bí thư Đảng ủy xã tử vong

Đâm vào đuôi xe container, Bí thư Đảng ủy xã tử vong: Đêm 11/12, tại địa phận thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, Lạng Sơn, ông Long Văn Sơn (SN 1977, trú tại xã Hòa Bình, huyện Văn Quan - Bí thư Đảng ủy xã Tú Xuyên) đi xe máy va vào đuôi xe ô tô đầu kéo do Sầm Văn Tân (SN 1979, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) điều khiển đang đỗ phía trước, cùng chiều. Hậu quả, ông Sơn bị thương được đi bệnh viện cấp cứu song sáng 12/12 tử vong. Cầm dao chém người do mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô: Lê Tư Thiện (SN 1983, trú phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) và Bùi Thanh Liêm (SN 1989, trú xã Điền Trung, huyện Bá Thước) xảy ra mâu thuẫn trong việc đỗ ôtô với Vũ Văn C. Trong lúc cãi nhau, Liêm dùng dao chém C. bị thương ở vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu. Ngày 12/12 , Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng này để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Ảnh minh họa) Phó trưởng Công an phường bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ: Ngày 12/12, Công an TP Thanh Hóa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Sáu (SN 1981, ngụ phố Son Toản, phường An Hưng, TP Thanh Hóa) về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, khi Công an phường An Hưng tới phố Son Toản để giải quyết vụ gây mất an ninh, trật tự, phát hiện Nguyễn Văn Sáu hai tay cầm dao đứng trước nhà ông O. (cạnh nhà nhau) chửi bới. Lúc này, lực lượng công an đã vận động và yêu cầu ông Sáu chấm đứt hành vi trên thì ông này lao vào đuổi chém ông Thuân, Phó trưởng Công an phường khiến nạn nhân bị thương nặng. (Ảnh minh họa) Ghen tuông, gã đàn ông cắt cổ 'người tình' của vợ cũ: Phan Văn Pháp (SN 1987, trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và vợ ly hôn sau khi có một con gái chung. Thời gian gần đây thấy vợ cũ thường xuyên đi chung với cô gái 23 tuổi nên Pháp cho rằng họ "đang yêu nhau". Anh ta nảy sinh ghen tuông, nhiều lần gọi điện nhắn tin, hù doạ hai người. Tối 11/12, Pháp viết trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi gia đình và con gái. Anh ta sau đó đến nhà vợ cũ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Thấy cô gái đang ngồi ở phòng khách, Pháp xuống bếp lấy dao đâm vào cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Đang chờ chấp hành án phạt tù vẫn cho vay lãi "cắt cổ": Ngày 12/12, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phát hiện Nguyễn Tiến Anh (SN 1991, trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) (là đối tượng đã bị Tòa án nhân dân huyện Việt Yên kết án về tội “Trộm cắp tài sản” và đang trong thời gian chờ đi chấp hành án phạt tù) cho vay lãi nặng. Tiến Anh mở cơ sở kinh doanh “Hỗ trợ tài chính 88” nhưng không đăng ký kinh doanh và cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương lãi suất 255,5% - 292%/năm) để hưởng lợi bất chính... Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu: Ngày 12/12, UBND xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết, ngày 9/12, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú tại thôn Bình Sơn) tổ chức uống rượu tại nhà riêng. Ông Hải có mời ông Phan Văn Diện (SN 1950) là người cùng thôn đến nhà tham gia. Lúc này, giữa ông Hải và ông Diện xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Hải chạy xuống bếp lấy 1 con dao nhọn dạng chọc tiết lợn và đâm 2 nhát vào bụng ông Diện. Hậu quả sự việc khiến ông Diện tử vong. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

