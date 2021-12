Tin nóng 10/12: Đình chỉ công tác thầy giáo túm tóc, tát nhiều nam sinh

Đình chỉ công tác thầy giáo túm tóc, tát nhiều nam sinh: Ngày 12/10, Phòng GD&ĐT huyện Than Uyên, Lai Châu cho biết vừa tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo công tác tại trường THCS Mường Cang. Việc đình chỉ để xác minh thông tin liên quan đến clip thầy giáo đánh học sinh đang được lan truyền. Theo clip thầy giáo này đã có hành động túm tóc, tát liên tiếp vào mặt các học sinh nam gây phẫn nộ. 2 chị em lừa đảo hơn 60 tỷ đồng: Với lời ngon ngọt về lãi suất cao, 2 chị em Đại Thị Thu Hà (SN 1978) và Đại Thị Loan (SN 1979, đều trú tại TP Lào Cai) đã đánh vào lòng tham của nhiều người để thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 60 tỷ đồng. Ngày 12/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 2 chị em này. Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Ngày 10/12, Viện KSND Tối cao đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Quốc Cường (SN 1961, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược). Ông Cường để xảy ra những sai phạm tại Cục Quản lý dược, gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn 50 tỷ đồng. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm gác chân lên bàn làm việc xin từ chức: Ngày 10/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã nhận được đơn xin từ chức của của ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’lấp. Ông Tường chính là người xuất hiện trong đoạn video clip quay lại cảnh ông này ngồi gác chân lên bàn làm việc được tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận thời gian qua. Rơi từ tầng 8 chung cư, bé gái 12 tuổi tử vong: Sáng 10/12, người dân phát hiện thi thể bé gái trên phần mái khu vực kinh doanh dịch vụ của tòa A, chung cư Trần Hưng Đạo Plaza (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Nạn nhân là V.T.M.N (SN 2009), học sinh lớp 7 trường THCS Trọng Điểm, sống cùng gia đình tại tầng 8 tòa nhà A chung cư này. Theo nhận định ban đầu có thể N. bị ngã từ tầng 8 xuống khu vực mái tầng thương mại của chung cư. Kẻ bị truy nã đào hầm ngay phòng ngủ để trốn hơn một năm: Ngày 10/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Hoài Hận (38 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè). Hận bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Vị trí Hận trốn là một cái hầm bằng thùng phuy nhựa (khoảng 200 lít) được đặt âm sâu dưới nền nhà. Hận sử dụng một tấm nệm lớn để che miệng hầm và cho vợ, con nằm ngủ bên trên để ngụy trang. Con rể chém cha vợ tử vong: Đến nhà bố vợ thăm con nhưng không được gặp, Nguyễn Tĩnh (SN 1991, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cầm dao xông vào nhà ông T. (trú cùng địa phương) thì bị ông T. và con trai ông T. xô đẩy ra ngoài đường. Lúc này, Tĩnh dùng dao rựa chém ông T. tử vong. Ngày 10/12, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: 9 học sinh lớp 6 chết đuối thương tâm ở Quảng Ngãi. Nguồn: ANTV.

