Tin nóng 12/8: Sát hại 3 người nhà vợ cũ vì không cho thăm con

Tử hình kẻ sát hại 3 người nhà vợ cũ vì không cho thăm con: Sáng 12/8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án tử hình Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) về tội giết người. Theo cáo trạng, Hải và chị Nguyễn Thị D. (28 tuổi) chung sống với nhau trên cơ sở tự nguyện vào năm 2018 nhưng không đăng ký kết hôn và có với nhau 1 con gái 3 tuổi. Năm 2020, TAND thị xã Đông Hòa xét xử không công nhận Hải và chị D. là vợ chồng, giao cháu V. cho chị D. nuôi dưỡng. Tuy nhiên nhiều lần Hải đến nhà chị D. thăm con nhưng bị gia đình chị D. ngăn cản không cho gặp cháu V. nên giữa Hải và gia đình chị D. xảy ra mâu thuẫn. Ngày 28/5/2022, Hải đến nhà bố mẹ vợ dùng dao và búa sát hại bố mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó Hải ôm con gái về gửi bố mình rồi bỏ trốn. Ngày hôm sau Hải bị công an bắt giữ. Container lật ngửa, bốc cháy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Khoảng 9h ngày 12/8, xe container biển số 51C do anh Đ.V.C. (SN 1985, ở Tứ Kỳ, Hải Dương) lưu thông tới Km 21+400 thuộc xã Lý Thường Kiệt (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) thì va chạm với dải hộ lan bên trái đường rồi lật ngửa, ngọn lửa bốc lên nhanh chóng, thiêu rụi phần đầu xe. Phần thùng container văng ra xa khoảng 8-10 m. Khi xảy ra cháy, trên cabin xe chỉ có nam tài xế. Nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ứng cứu, may mắn không có thương vong về người. Cầm mã tấu đe dọa cướp bánh Trung thu: Rạng sáng 12/8, một nhóm thanh niên đến trước sạp bán bánh Trung thu nằm trên quốc lộ 13, thuộc địa bàn phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), cầm mã tấu phá bạt che cửa và đòi xin 5 hộp bánh Trung thu để mang về cho đại ca đem đi biếu. Vì quá hoảng sợ nên nhân viên cửa hàng phải làm theo yêu cầu của nhóm người này. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra là rõ. Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể nổi trên sông: Khoảng 9h ngày 12/8, người dân đi dọc sông Thị Tính, đoạn qua thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bất ngờ nhìn thấy thi thể nam thanh niên trôi nổi trên sông. Trước đó, tối 10/8, nam thanh niên tên H.N.K (sinh năm 1999) đã đi tới Cầu Đò thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương nhảy cầu. Người dân thấy vậy đã hô hoán nhau cứu vớt nhưng không được. Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương lặn tìm nhiều ngày nhưng chưa tìm thấy thi thể. Hỗn chiến trong đêm khiến bốn người thương vong: Khoảng 2h ngày 12/8, trên Quốc lộ 48 (đoạn qua xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), 2 nhóm thanh thiếu niên (gồm 5 người xã Châu Nga, 7 người xã Châu Hội) xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Vụ việc khiến em L.V.S. (SN 2005), H.V.D. (SN 2004) tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Huấn luyện viên tennis rơi từ tầng 4 chung cư tử vong: Khoảng 6h ngày 12/8, người dân sinh sống ở khu nhà ở Định Hòa (thuộc phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một) nghe tiếng động mạnh dưới sân block A1. Khi người dân chạy ra xem thì thấy anh B.Q.H (SN 1984, quê Long An), kiểm tra thì người này đã tử vong. Những người dân ở hiện trường cho biết, ông B.Q.H là huấn luyện viên tennis, vài ngày gần đây nạn nhân có biểu hiện căng thẳng. Vị trí rơi xuống là từ lầu 4. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

