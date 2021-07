Tin nóng 12/7: Cô gái chết trong tình trạng lõa thể bên bờ suối

Cô gái chết trong tình trạng lõa thể bên bờ suối: Ngày 12/7, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, một người dân đi hái măng ở khu vực suối Ea Nuôl (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng không mặc quần áo, thi thể đã bốc mùi. Lãnh đạo xã Ea Nuôl cho biết, do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không nhận dạng được nên sau khi khám nghiệm pháp y, thi thể được xã tổ chức mai táng. "Ma men" sát hại vợ sau cãi vã về tiền bạc: Sau khi Sơn Thua (SN 1980, trú thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là Thạch Thị Vi N. về vấn đề tiền bạc. Do bực tức và sẵn hơi men trong người nên Sơn Thua đã dùng tay bóp cổ, đánh vào đầu chị N., làm nạn nhân tử vong. Ngày 12/7, Sơn Thua bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam. Con rể nghi sát hại mẹ vợ rồi bỏ trốn: Lê Văn Triễn (còn gọi là Mọ, 33 tuổi, ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) chính là nghi phạm giết hại mẹ vợ của mình là bà Hà Thị Th. (SN 1967, ngụ xã Vĩnh Ninh). Sau khi gây án, Triễn bỏ trốn, hiện chưa rõ đang ở đâu. Ngày 12/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, truy nã bị can. 2 nữ sinh chết đuối khi tắm thác: Chiều 11/7, B.T.D.H. (SN 2008, ngụ xã Thạch Thắng) và em D.T.D.Q. (SN 2007, ngụ xã Tượng Sơn) cùng huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh và một nữ sinh khác đi chơi rồi tới tắm ở thác Hốc Dộc, thuộc xã Thạch Xuân. Trong lúc đang tắm, 2 em H. và Q. không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, nữ sinh còn lại chạy ra khu vực dân cư tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, khi người dân tới nơi, 2 nữ sinh đã tử vong. Người phụ nữ bị điện giật tử vong mắc kẹt trên cành cây: Ngày 12/7, UBND xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, chiều 11/7, chị H.M (trú tại buôn Tul B, xã EaWer) cùng em gái đi hái lá cho dê ăn. Lúc này, chị M. trèo lên cây cao để chặt lá vô tình vướng vào đường dây điện khiến chị bị điện giật nằm ngất lịm trên cành cây. Người em gái kêu cứu, nhưng khi người dân có mặt ở hiện trường thì chị M. đã tử vong. Bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Bảo Lộc: Ngày 12/7, Viện KSND Tối cao công bố quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Đức (42 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo đơn tố cáo, quá trình xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, ông Đức có hành vi vòi vĩnh nhận tiền. Ông Đức bị tố cáo nhận 120 triệu đồng. Giám đốc công ty bất động sản trộm cây cảnh về để 'hút khách': Hồ Xuân Lộc (SN 1983, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mở công ty bất động sản, ban ngày hoạt động kinh doanh, đêm đến cùng đồng bọn đi khảo sát, phát hiện nhà nào để cây cảnh có giá trị thì tìm cách đột nhập trộm về trưng bày tại các bất động sản để nâng giá trị tài sản mà đối tượng sẽ giao dịch. Ngày 12/7, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đã bắt giữ Lộc và 2 đồng phạm để điều tra. Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày: Ngày 12/7, Công an TP Thanh Hóa cho biết, đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền cá độ hơn 2 tỷ đồng/ngày do Nguyễn Thành Quân (còn gọi là Quân Tèng, 27 tuổi, trú phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Khi vòng chung kết Euro 2020 và Cúp Bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh, Quân lập trang Web www.3in1bet.com và quản lý đầu Master có ký hiệu b90901, sau đó chia ra nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cá độ bóng đá. Nhà 3 tầng bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa: Trưa 12/7, tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, một ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của ngôi nhà 3 tầng đám cháy lan nhanh, cột khói đen bốc lên nghi ngút. Sau hơn 1 giờ rưỡi đồng hồ cứu hỏa, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản trong ngôi nhà. >>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

