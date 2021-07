Tin nóng ngày 10/7: Thanh niên 17 tuổi hiếp dâm cháu bé 12 tuổi

Bắt tạm giam thanh niên 17 tuổi hiếp dâm cháu bé 12 tuổi: Ngày 10/7, Công an tỉnh Cao Bằng ra khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Vương (SN 2003, trú xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo tài liệu điều tra, Vương quen T (SN 2009) qua mạng xã hội Facebook, trong thời gian từ ngày 25/6 đến ngày 1/7/2021, Vương đã 2 lần quan hệ tình dục với T. Đề nghị xử lý MC Trác Thúy Miêu vì phát ngôn kích động: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin - Truyền thông vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM yêu cầu xem xét, xử lý theo thẩm quyền MC Vũ Hoài Phương (nghệ danh Trác Thuý Miêu). Trước đó MC Vũ Hoài Phương đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội facebook bài viết có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động về việc các cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Kỹ thuật Hải Dương. Bắt nghi phạm liên quan vụ người đàn ông bị sát hại khi đi đòi nợ: Chiều 10/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Bắt hàng vạn sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu: Đội QLTT số 14 - Cục QLTT Hà Nội đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội đột kích, kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại đại chỉ số 33 ngõ 12 Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại, đang được trưng bày, bày bán tại cửa hàng. Hai mẹ con giáo viên tử vong bất thường trong nhà, nghi bị cắt cổ: Ngày 10/7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với Công an huyện Châu Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con tử vong trong căn nhà tại đường số 6, thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Danh tính nạn nhân được xác định là chị L.T.T. (giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn) và con trai tên H.V.H. (SN 2003) mới thi tốt nghiệp THPT. Cháy lớn tại khu nhà xưởng ở An Dương: Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12h trưa 10/7 tại khu nhà xưởng ở khu chung cư Hoàng Mai, xã Hồng Thái, huyện An Dương (Hải Phòng). Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khống chế đám cháy. Hai vợ chồng ‘trộm’ gần 1 tỉ đồng qua sàn điện tử bị bắt giữ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt tạm giữ vợ chồng Nguyễn Văn Hải (25 tuổi) và Phan Thị Mộng Thùy (23 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Triệt phá đường dây làm giả hơn 500 bộ giấy tờ ô tô hạng sang: Sáng 10/7, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, tiếp nhận và di lý Trần Huỳnh Đức (26 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) để điều tra hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức". Trước đó, tháng 4/2020, Đức lên mạng xã hội đặt mua 50 con dấu của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi giấy tờ ô tô với giá khoảng 30 triệu đồng.

