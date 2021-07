Tin nóng ngày 11/7: Hai quán karaoke điều hàng chục nhân viên phục vụ khách Hàn

Hai quán karaoke núp bóng nhà hàng phục vụ khách Hàn: Đêm 10/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện tại nhà hàng Venus, khu đô thị A10 Nam Trung Yên có 4 căn phòng thiết kế thành phòng hát có 10 khách Hàn Quốc và gần 20 nhân viên người Việt đang hát karaoke. Khoảng 4h sáng, Công an quận Cầu Giấy kiểm tra nhà hàng Peng Peng phát hiện 10 đối tượng người Hàn Quốc và gần 20 nhân viên nữ tại đây. Cơ quan công an đã lập biên bản xử lý theo quy định. (Ảnh: Hà Nội Mới) Thi thể người đàn ông chết cháy bất thường: Khoảng 7h sáng 11/7, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông chết cháy trong căn nhà tạm vườn cây ăn trái của ông Đinh Quang Trình, 54 tuổi, Bình Giã huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập tức đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Xuân B. (54 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã), là người ở nhờ tại căn nhà tạm trên của ông Trình. Cô gái tử vong trong tình trạng lõa thể bên suối: Chiều 11/7, công an đang điều tra nguyên nhân một thi thể nữ tử vong trong tình trạng lõa thể ở khu vực suối Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk). Trước đó, chiều 10/7, người dân đi hái măng đã phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng không mặc quần áo nên trình báo cơ quan chức năng. (Ảnh: Zing) 13 người trong quán karaoke dương tính với ma túy: Rạng sáng 11/7, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra quán karaoke Focus KTV thuộc tổ hợp khách sạn Westlake ở phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên. Cảnh sát phát hiện 14 người ở độ tuổi 17-27 có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra nhanh, 13 người trong nhóm này dương tính với chất cấm. Bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại khu cách ly: Ngày 11/7, cơ quan CSĐY Công an TP Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh, SN 1999, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về hành vi chống người thi hành công vụ. Tối ngày 4/7, Thanh đánh người cách ly tên Mướp. Sau đó, 2 cán bộ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đến để làm việc. Tại đây, Thanh tiếp tục xông vào đánh một cán bộ tên H. Tàng trữ súng, định hối lộ CSGT 100 triệu đồng xin bỏ qua: Tối 10/7, Trần Cao Cường (37 tuổi, trú tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bị CSGT Krông Búk dừng xe kiểm tra. Tại đây, Cường xuất trình 1 giấy phép lái xe của người khác. Khi kiểm tra kỹ hơn, Cường đã rút 1 khẩu súng Rulo với 8 viên đạn và bị khống chế. Trong cốp xe máy và túi hành lý của Cường, tổ công tác tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 23 viên đạn thể thao, 7 viên đạn K59. Cường xin hối lộ 100 triệu đồng để tổ công tác bỏ qua. Hiện Cường đang bị xử lý theo quy định. Cả gia đình người bán rong chống đối tổ công tác: Một đoạn clip cho thấy, 3 người chở rau củ quả bán bất chấp TP Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Khi tổ công tác yêu cầu về phường xử lý, nhưng người này đã kẹp cổ một cán bộ trật tự đô thị, dùng mũ bảo hiểm tấn công tổ công tác. Cảnh sát đã tạm giữ ông Lê Văn Vũ (SN 1979) và Lê Văn Ca (SN 1981, quê Hậu Giang, tạm trú Bình Tân) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Hai người khác bị lập biên bản để xử lý vi phạm phòng dịch. Bí thư huyện ủy ở Tây Ninh bị kỷ luật: Ngày 11/7, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2020-2025) vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thành Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh), bằng hình thức cảnh cáo. Ông Công bị kỷ luật vì liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2018. Chưa xác định có người thứ 3 vụ hai mẹ con tử vong với vết cắt ở cổ: Liên quan vụ án 2 mẹ con giáo viên tử vong với vết cắt trên cổ, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường chưa xác định có người thứ ba trong vụ án này. Khoảng 8h30 sáng 10/7, người thân phát hiện chị T. (49 tuổi, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) được phát hiện tử vong trên vũng máu, con trai chị T. 18 tuổi tử vong trên giường, có vết cắt ở cổ, cạnh có con dao dính máu. >>> Mời độc giả xem thêm video 2 cháu bé đuối nước khi đi câu cá tại Bình Phước. Nguồn: Truyền hình TTXVN

