Tin nóng 12/11: Người đàn ông 58 tuổi đánh người tình đến chết

Người đàn ông 58 tuổi đánh người tình đến chết: Ngày 12/11, Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Nguyễn Thanh Xuân (58 tuổi, trú phường 8, TP Cà Mau) để điều tra hành vi giết người. Vụ án được cho xảy ra cách đó 2 ngày tại một khách sạn ở TP Cà Mau. Hình ảnh camera cho thấy, ông Xuân liên tục cầm cây gỗ đánh vào người chị N.T.T. (39 tuổi, ngụ tại huyện Năm Căn, là người tình). Sau khi nghỉ ngơi lại đánh tiếp khiến người phụ nữ tử vong sau đó. Ông Xuân liên tục nói nhảm, mất kiểm soát sau khi gây án. Trường học cháy lớn, nhiều tài sản bị thiêu rụi: Vụ cháy Trường THCS Lương Thế Vinh, thuộc xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xảy ra khoảng 23h30 phút tối 11/11. Ngọn lửa bùng lên từ một phòng chức năng sau đó lan sang các phòng thư viện, phòng đọc, phòng y tế. Vụ hỏa hoạn đã khiến 3 phòng chức năng hư hại hoàn toàn, 2 bộ máy vi tính để bàn, 2 máy in, 10 bộ bàn ghế gỗ, một số vật tư trang thiết bị y tế và hơn 8.000 đầu sách cũng bị lửa thiêu rụi. Nhân viên thoát y tại quán karaoke ở Đồng Nai: Khoảng 22h15 ngày 11/11, các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai, CATP Biên Hòa đã kiểm tra karaoke Luxury Gold (phường An Bình) phát hiện tại phòng Vip 2 có 3 nhân viên nữ đang múa thoát y cho 3 khách nam. Phát hiện lực lượng chức năng, các nữ nhân viên bỏ trốn vào nhà vệ sinh. Theo các nữ nhân viên, khách có yêu cầu múa thoát y, tắm bia quản lý sẽ cho nhân viên nữ đến phục vụ, tắm bia....Vụ việc đang được xử lý theo quy định. (Ảnh minh họa). Nam sinh Đắk Lắk đánh bạn tới tấp ngay trong lớp: Chiều 12/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã chỉ đạo trường học mời công an phối hợp xử lý trường hợp nam sinh cấp 2 đánh bạn trong lớp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 10/11 tại trường THCS Ea H’Nin (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin). Khi đó, lớp 8B có tiết học cần sử dụng máy chiếu nên cả lớp di chuyển đến phòng máy để học. Sau đó, các nam sinh đã quay về lớp học và đánh nhau để giải quyết những mâu thuẫn. Bắt người đàn ông U60 làm bé gái 14 tuổi mang thai: Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa bắt Nguyễn Đăng Viện (SN 1964, trú thôn 7, xã Cẩm Minh) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Hai năm trước, Viện có quan hệ tình dục với cháu N.T.T. (SN 2005) dẫn đến mang thai 21 tuần. Sau đó Viện bỏ trốn. Mới đây, Viện bị bắt giữ tại khu vực rừng núi hoang vu của xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông). Trưởng Công an TP Nam Định qua đời ở tuổi 43: Ngày 12/11, Công an tỉnh Nam Định đã thông báo tin buồn liên quan đến tang lễ Trưởng Công an TP Nam Định. Tối 11/11, Thượng tá Đặng Đức Hảo (43 tuổi) - Trưởng Công an TP Nam Định có dấu hiệu sức khỏe không tốt và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Thượng tá Hảo đã tử vong sau đó. Nguyên nhân ban đầu xác định Thượng tá Hảo tử vong do bệnh lý. Thiếu nợ, nam thanh niên bịa chuyện bị cướp: Ngày Công an xã Phú Đức (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Minh Tín (SN 1993, xã Phú Đức) 2,5 triệu đồng do báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền và bị buộc ký cam kết không tái phạm. Trước đó, Tín trình báo việc bị 4 thanh niên chặn đường và dùng dao đe dọa cướp gần 30 triệu đồng. Số tiền bị cướp là tiền hàng trong ngày, Tín đang trên đường đem tiền về nộp cho quản lý công ty. Sau khi công an vào cuộc, Tín đã thừa nhận việc bị cướp trên là giả, không đúng sự thật. >>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game. Nguồn: THĐT

