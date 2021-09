Tin nóng 10/9: Giết mẹ già 79 tuổi vì bị nhắc nhở chuyện ăn nhậu

Giết mẹ già 79 tuổi vì bị nhắc nhở chuyện ăn nhậu: Đặng Hoàng Nam (41 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bị mẹ ruột là bà Đoàn Thị Thao (79 tuổi, ngụ cùng địa phương) nhắc nhở chuyện ăn nhậu, Nam bất ngờ dùng dao sát hại mẹ mình. Ngày 10/9, Nam bị Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự. Hiếp dâm bé gái, trốn truy nã suốt 10 năm: Sau khi uống rượu xong, Nguyễn Văn Huệ (58 tuổi) hiếp dâm bé gái ở huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) và bỏ trốn lên tỉnh Bình Phước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/9, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt giữ Huệ sau 10 năm lẩn trốn. Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng xăng đốt cơ sở spa của vợ: Do quá trình chung sống xảy ra mâu thuẫn, Vũ Đình Long (SN 1983, trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã mua xăng về đốt cơ sở spa của vợ, khiến nhiều tài sản bị thiệt hại. Ngày 10/9, Long bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để điều tra Trộm mô tô của em ruột, cầm cố lấy 4 triệu đồng: Do thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng vợ chồng em trai đang ngủ, Phí Văn Quyến (SN 1994, trú Yên Dũng, Bắc Giang) đã lấy trộm xe mô tô của em trai và mang lên thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) cầm cố được 4 triệu đồng. Ngày 10/9, Quyến bị Công an Yên Dũng tạm giữ để điều tra. Giả danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để qua chốt kiểm dịch: Trịnh Đình Hải (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) mua áo, nón phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng để tự xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ nhằm qua chốt kiểm soát dịch. Ngày 10/9, Hải bị Công an TP Biên Hòa bắt tạm giam. Xô xát với đối thủ, lại đâm nhầm vào bạn dẫn đến tử vong: Một người tên Bình hẹn Nguyễn Văn Lem (SN 1992, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) cùng Phương đến để chuộc lại điện thoại. Khi đến nơi thì xảy ra cự cãi, cả hai về nhà trọ lấy dao quay lại tìm Bình. Khi gặp Bình thì xảy ra xô xát và Lem đã đâm nhầm vào ngực của Phương khiến nạn nhân tử vong. Ngày 10/9, Lem bị Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ. Vượt suối lúc mưa lũ tràn về, người phụ nữ bị nước cuốn tử vong: Chiều tối 9/9, chị R.O.N (SN 1990, trú huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cùng con trai 6 tuổi đi qua suối Ia Prong (xã Đất Bằng), chị N. không may bị nước cuốn trôi. Thấy thế, bé trai đã xuống kéo mẹ lên nhưng không được. Ngày 10/9, thi thể chị N. đã được tìm thấy. 1 phụ nữ 62 tuổi hoạt động chống phá nhà nước bị bắt: Lê Thị Kim Phi (62 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) tham gia một tổ chức phản động rồi chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Ngày 10/9, Phi bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam. Phát hiện nhóm sinh hoạt "Hội thánh của đức chúa trời mẹ" trái phép: Ngày 10/9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện, xử lý một nhóm sinh hoạt "Hội thánh của đức chúa trời mẹ" trái phép có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Hàng tháng phải đóng góp 1/10 thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền đạo cho người khác. >>>> Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

