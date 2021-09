Tin nóng 9/9: Dùng xẻng đuổi đánh nữ Phó Chủ tịch phường

Dùng xẻng đuổi đánh nữ Phó Chủ tịch phường: Mâu thuẫn trong gia đình, uống rượu bia say, Nguyễn Bình Hưng (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Thấy tổ công tác đang trao đổi với một nhóm công nhân Hưng đã vô cớ vác cuốc, xẻng đuổi đánh nữ Phó Chủ tịch phường cùng đoàn công tác đang làm nhiệm vụ. Ngày 9/9, Hưng bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố. Bị đâm suýt chết vì liên tục mời rượu: Liên tục được mời rượu, Đỗ Hoàng Long (SN 1982, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) cố uống cho vui lòng đối phương nhưng vẫn bị "cà khịa". Xô xát xảy ra, Long liền dùng dao đâm anh Triệu Đình Quí (SN 1974, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) suýt chết. Ngày 9/9, Long bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố. Bắt giữ đối tượng đốt nhà, mưu sát người tình: Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, trú huyện Phú Tân, An Giang) và bà V.T.N. (SN 1972, trú TP Châu Đốc) sinh sống với nhau như vợ chồng, thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh sống nên Dũng đã mua xăng và đốt nhà bà N. Ngày 9/9, Dũng bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Phạm pháp vì tin lời đồn ma túy chữa được bách bệnh: Sau khi nghe nhiều người nói ma túy là thần dược có thể chữa được bách bệnh, Kha Thị Sỷ (SN 1967, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã mua về để sử dụng. Tuy nhiên, chữa bệnh đâu chẳng thấy, không lâu sau Sỷ trở thành 1 con nghiện. Ngày 9/9, Sỷ bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ. Can 2 con trai đánh nhau, cha bị đâm tử vong: Ông Lý Bằng (trú quận Bình Tân, TP HCM) thấy 2 con trai đánh nhau nên vào can ngăn. Trong lúc giằng co, cây kéo trong tay Lý Quán Hoàng (SN 1997) đâm trúng khiến ông Bằng tử vong. Ngày 9/9, Hoàng bị Công an quận Bình Tân tạm giữ để điều tra. 11 nam, nữ rủ nhau vào rừng đánh bạc trong đêm khuya: Ngày 9/9, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã 11 đối tượng rủ nhau lên rừng cao su lập sới bạc để sát phạt trong đêm khuya tại xã Hương Thủy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24,360 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 12 điện thoại di động các loại và 9 chiếc xe máy. Đối tượng giết người bị bắt sau 4 năm trốn nã: Ngày 9/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ Lê Quang Tiến (SN 1994, trú quận Ba Đình) khi đối tượng đang trốn ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa sau hơn 4 năm bị truy nã đặc biệt về tội Giết người. Phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước: Chiều 9/9, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, người dân tại xã Bảo Sơn phát hiện anh Phạm Ngọc Hinh (SN 2001, người địa phương) dưới mương nước. Hiện nguyên nhân tử vong cùa anh Hinh đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Địa ốc Alibaba dọa đánh phóng viên, đập vỡ máy quay. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

