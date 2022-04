Tin nóng 8/3: Cô gái nhận “quả đắng” khi vào nhà nghỉ với người yêu

Cô gái nhận "quả đắng" khi vào nhà nghỉ với người yêu: Chị M. cùng bạn trai mới quen qua mạng xã hội là Đào Quốc Trạng (SN 2002, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) vào nhà nghỉ ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu để quan hệ tình dục. Sau đó, chị M. bị chính gã dùng ảnh nhạy cảm ghi lại lúc quan hệ tình dục để đe dọa nhằm chiếm đoạt 30 triệu đồng. Ngày 8/4, Công an huyện Hồng Dân cho biết đã khởi tố Trạng. Đi từ Cần Thơ đến Trà Vinh để trộm điện thoại Iphone 13 Promax: Nguyễn Công Danh (SN 1977, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) do nghiện trò chơi điện tử, cần tiền tiêu xài nên đi từ TP Cần Thơ đến một nhà trọ ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trộm 1 điện thoại di động Iphone 13 Promax có giá trị khoảng 26 triệu đồng. Ngày 8/4, Công an huyện Châu Thành cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Danh. Nữ du khách Nga tử vong trước cửa khách sạn: Ngày 8/8, Công an huyện Cát Hải cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ vụ nữ du khách tên là S.F., SN 1981, quốc tịch Liên Bang Nga tử vong khi rơi từ tầng cao khách sạn Cát Bà Dream xuống đất xảy ra vào tối 7/4. Nhậu say rồi hiếp dâm cô gái cùng dãy trọ: Đi nhậu về, Nguyễn Văn Ngay (SN 1993, trú huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phát hiện chị N.T.M.T (SN 1999) đang nằm bấm điện thoại trong phòng trọ nên lẻn vào và cưỡng ép chị T. quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chị T. kháng cự quyết liệt, bỏ chạy ra ngoài la hét, cầu cứu. Ngày 8/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ. Đi chăn trâu, tiện tay dắt luôn trâu hàng xóm về nhà: Mang trâu nhà mình lên rừng chăn thả, Lò Văn Sơn (SN 1970, trú huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) thấy một con trâu đực đang ăn cỏ cùng trâu nhà nên tiện tay dắt về chuồng nhà mình. Biết Sơn trộm trâu nhưng Lương Văn Xiệm (SN 1977, trú cùng địa phương) vẫn mua với giá 20 triệu đồng. Ngày 8/4, Công an huyện Thường Xuân cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng CSGT tỉnh An Giang: Ngày 8/4, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Quận (SN 1962, trú TP Long Xuyên, nguyên Trưởng phòng CSGT tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” khi đã cấp biển số xe sai quy định. Nổ lớn ở cơ sở sơ chế rau câu, một phụ nữ tử vong: Ngày 8/4, UBND xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết, chiều 7/4, tại cơ sở làm rau câu của gia đình bà Huyền (thôn Lộ Xuyên, xã Phương Định) bà K. (SN 1964, ngụ xã Phương Định) là người làm thuê tại xưởng đang làm việc thì bất ngờ nổ. Vụ nổ khiến bà K. tử vong tại chỗ. Xe máy lao lên vỉa hè đâm cột điện, nam thanh niên tử vong: Đêm 7/4, anh Trần Phước T. (25 tuổi, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) chạy xe máy khi đến phường Hưng Định, TP Thuận An thì bất ngờ xe máy lao lên vỉa hè, tông vào cột đèn chiếu sáng, sau đó va vào biển hiệu của một quán ăn. Hậu quả nam thanh niên tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Cô gái nhận "quả đắng" khi vào nhà nghỉ với người yêu: Chị M. cùng bạn trai mới quen qua mạng xã hội là Đào Quốc Trạng (SN 2002, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) vào nhà nghỉ ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu để quan hệ tình dục. Sau đó, chị M. bị chính gã dùng ảnh nhạy cảm ghi lại lúc quan hệ tình dục để đe dọa nhằm chiếm đoạt 30 triệu đồng. Ngày 8/4, Công an huyện Hồng Dân cho biết đã khởi tố Trạng. Đi từ Cần Thơ đến Trà Vinh để trộm điện thoại Iphone 13 Promax: Nguyễn Công Danh (SN 1977, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) do nghiện trò chơi điện tử, cần tiền tiêu xài nên đi từ TP Cần Thơ đến một nhà trọ ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trộm 1 điện thoại di động Iphone 13 Promax có giá trị khoảng 26 triệu đồng. Ngày 8/4, Công an huyện Châu Thành cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Danh. Nữ du khách Nga tử vong trước cửa khách sạn: Ngày 8/8, Công an huyện Cát Hải cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ vụ nữ du khách tên là S.F., SN 1981, quốc tịch Liên Bang Nga tử vong khi rơi từ tầng cao khách sạn Cát Bà Dream xuống đất xảy ra vào tối 7/4. Nhậu say rồi hiếp dâm cô gái cùng dãy trọ: Đi nhậu về, Nguyễn Văn Ngay (SN 1993, trú huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phát hiện chị N.T.M.T (SN 1999) đang nằm bấm điện thoại trong phòng trọ nên lẻn vào và cưỡng ép chị T. quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chị T. kháng cự quyết liệt, bỏ chạy ra ngoài la hét, cầu cứu. Ngày 8/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ. Đi chăn trâu, tiện tay dắt luôn trâu hàng xóm về nhà: Mang trâu nhà mình lên rừng chăn thả, Lò Văn Sơn (SN 1970, trú huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) thấy một con trâu đực đang ăn cỏ cùng trâu nhà nên tiện tay dắt về chuồng nhà mình. Biết Sơn trộm trâu nhưng Lương Văn Xiệm (SN 1977, trú cùng địa phương) vẫn mua với giá 20 triệu đồng. Ngày 8/4, Công an huyện Thường Xuân cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng CSGT tỉnh An Giang: Ngày 8/4, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Quận (SN 1962, trú TP Long Xuyên, nguyên Trưởng phòng CSGT tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” khi đã cấp biển số xe sai quy định. Nổ lớn ở cơ sở sơ chế rau câu, một phụ nữ tử vong: Ngày 8/4, UBND xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết, chiều 7/4, tại cơ sở làm rau câu của gia đình bà Huyền (thôn Lộ Xuyên, xã Phương Định) bà K. (SN 1964, ngụ xã Phương Định) là người làm thuê tại xưởng đang làm việc thì bất ngờ nổ. Vụ nổ khiến bà K. tử vong tại chỗ. Xe máy lao lên vỉa hè đâm cột điện, nam thanh niên tử vong: Đêm 7/4, anh Trần Phước T. (25 tuổi, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) chạy xe máy khi đến phường Hưng Định, TP Thuận An thì bất ngờ xe máy lao lên vỉa hè, tông vào cột đèn chiếu sáng, sau đó va vào biển hiệu của một quán ăn. Hậu quả nam thanh niên tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.