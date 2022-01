Tin nóng 10/1: Rủ em họ giả gái, dùng súng nhựa cướp taxi

Rủ em họ giả gái, dùng súng nhựa cướp taxi: Do không có tiền tiêu xài nên hai anh em họ Trần Duy Tuấn Anh (24 tuổi) và Trương Văn Tân (em họ của Tuấn Anh, 29 tuổi, cùng trú thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đã đóng giả là nữ và dùng súng giả để cướp taxi. Ngày 10/1, Công an thị xã Kinh Môn cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Bức xúc, đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ: Đêm 9/1, anh Lê Tri T. (36 tuổi, quê ở Kiên Giang) cùng một số người bạn ăn nhậu tại phòng trọ của mình tại TP Dĩ An, Bình Dương) thì xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu. Trong lúc xô xát, bạn nhậu lấy dao đâm vào người anh T. tử vong. Ngày 10/1, Công an TP Dĩ An cho biết đang điều tra, làm rõ. Triệt phá đường dây lô đề quy mô 300 tỷ đồng: Ngày 10/1, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng do Phan Thành Ngọc Minh (34 tuổi) cầm đầu và tạm giữ 8 người liên quan để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Bước đầu, Công an xác định từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này hơn 300 tỷ đồng. Cô gái lừa bán sầu riêng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Sau khi liên lạc qua mạng xã hội, Bàn Thị Hằng (SN 2000, ở Hòa Bình) đã lừa bán trái cây để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người. Trong số đó có 1 người phụ nữ ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bị Hằng lừa số tiền lớn. Ngày 10/1, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hằng. Hai nam sinh lớp 11 cướp giật điện thoại ở công viên: Vì không có điện thoại sử dụng nên Lê Thành Lộc và Trần Nguyễn Minh Hiếu (cùng SN 2005, cùng ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã cướp điện thoại của chị H.T.T.N (SN 2003, ngụ huyện Bảo Lâm) khi chị N. đang ngồi ở ghế đá công viên trước UBND TP Bảo Lộc. Ngày 10/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra. Bé trai sơ sinh bị bỏ trong túi nilon đen ở nghĩa trang: Ngày 10/1, Công an xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, đã tiếp nhận một bé trai bị bỏ rơi ngoài nghĩa trang nhân dân thuộc ấp Tân Lợi. Theo Trạm y tế xã Tân Thành, qua kiểm tra, bé trai nặng 3,2 kg, mới sinh được hơn 2 giờ đồng hồ, vừa cắt dây rốn. Xe máy tông vào đống cát giữa đường, vợ và con trai tử vong: Tối 9/1, anh Đ.N.T (ở huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển chiếc xe máy chở theo vợ là chị P.T.M.T và 2 con khi đến TP. Tam Kỳ thì xe bất ngờ tông vào đống cát cao khoảng 1,5 mét nằm chắn ngang giữa đường. Vụ tai nạn đã khiến chị T. và con trai tử vong. Rò rỉ khí Amoniac, hàng trăm người dân được sơ tán: Ngày 10/1, một vụ rò rỉ khí Amoniac (NH3) đã xảy ra tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cơ quan chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, sơ tán nhiều người dân sống trong vùng bị ảnh hưởng. Theo đó, mùi khí Amoniac gây khó thở và choáng váng, nên báo cơ quan chức năng. >>> Xem thêm video: Bắt gọn kẻ dùng kéo khống chế, cướp taxi ở Bình Dương. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

