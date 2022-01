Tin nóng 9/1: Công an “dởm” cưỡng dâm, cướp tài sản cô gái 19 tuổi

Công an "dởm" cưỡng dâm, cướp tài sản cô gái 19 tuổi: Biết chị H. (19 tuổi, ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tham gia bán dâm, Đặng Tuấn Cảnh (22 tuổi, quê Kiên Giang) giả Công an đe dọa, ép nạn nhân quan hệ tình dục và cưỡng đoạt tài sản. Ngày 9/1, Ngày 9/1, Công an thị xã Bến Cát cho biết đang tạm giữ Cảnh để điều tra, làm rõ. Kẻ lừa 14 tỷ núp bóng lái xe ôm công nghệ: Sau khi bị truy nã đặc biệt vì lừa chiếm đoạt 14 tỷ của nhân viên đại sứ quán, Nguyễn Quang Huy (42 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) bỏ trốn. Sau hơn 3 năm, ông ta bị bắt giữ khi đang làm lái xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Ngày 9/1, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã hoàn tất thủ tục, bàn giao Huy cho Bộ Công an. Mở phòng vé máy bay ảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng: Lợi dụng nhu cầu về nước của người Việt tại nước ngoài, Kim Anh Dũng (SN 1994, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đã lập trang web ảo, bán vé máy bay giả trên mạng để chiếm đoạt tài sản hơn 700 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Ngày 9/1, Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Dũng để điều tra, làm rõ. Khuyên giải bố uống rượu, con trai bị đâm vào cổ: Anh Đỗ Hồng S. (22 tuổi, trú huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) đi chơi về thấy cha ruột của mình là ông Đỗ Hồng Mai đang ngồi uống rượu một mình. Thấy vậy, S. khuyên giải bố đừng uống rượu nữa nhưng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, ông Mai cầm dao đâm trúng cổ anh S. bị thương nặng. Ngày 9/1, Viện KSND huyện Đắk R'lấp cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Mai. Đe dọa tạt axit để "tống tiền" các gia đình giàu có: Do ham chơi bời, cờ bạc dẫn đến nợ nần, Dương Văn Tuyền (SN 1996, trú huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 9/1, Công an huyện Tiên Lãng cho biết đang tạm giữ Tuyền để điều tra, làm rõ. Sập giàn giáo ở TP.HCM làm 4 công nhân thương vong: Ngày 9/1, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết, trong lúc đang thi công công trình cao 3 tầng tại nhà hàng Kim Dung trên đường Pasteur, phường Bình Thọ thì xảy ra sự cố sập giàn giáo làm 4 công nhân rơi xuống đất làm 2 người tử vong và 2 người bị thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sát hại 2 dì cháu, nghi phạm tự tử bất thành: Ngày 9/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Sau khi sát hại một phụ nữ và một cháu bé 11 tuổi, Phạm Tuấn Ngôn (35 tuổi, ở huyện Châu Thành) đã uống thuốc tự tử song cảnh sát đã phát hiện, đưa đi cấp cứu. Bắt quả tang 26 đối tượng đang say sưa đá gà ăn tiền trong rẫy cà phê: Ngày 9/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn, thường xuyên tổ chức trong rẫy cà phê, bắt giữ 26 đối tượng. Khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 con gà, gần 100 triệu đồng và trên 30 chiếc điện thoại di động. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

