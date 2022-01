Tin nóng ngày 8/1: Tạm giữ trụ trì chùa Chân Tiên, điều tra vụ chặt rừng

Tạm giữ sư trụ trì, điều tra vụ chặt rừng thông. Ngày 8/1, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tạm giữ ông Đ.V.Th. (SN 1974, trụ trì chùa Chân Tiên) và 3 người khác để điều tra vì liên quan việc cắt hạ rừng thông trước cửa chùa. Khoảng 17 chiều 7/1, khi phát hiện nhóm người chặt nhiều cây thông, hàng trăm người dân xã Thịnh Lộc bức xúc đến cửa chùa Chân Tiên (ở xã Thịnh Lộc). Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường phát hiện có nhiều cây thông đường kính từ 26-30cm bị đốn hạ. Nhóm người nói trên khai, được ông Th. trụ trì chùa Chân Tiên thuê đến cưa hạ thông trước cửa chùa. Đâm thủng bụng hàng xóm vì bực chuyện xả nước thải. Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (SN 1983, Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Do bực tức chuyện ông Nguyễn Đình Cường hàng xóm xả nước của trại lợn qua vườn nhà, 19h30 tối ngày 7/1, Anh đã cầm dao đâm ông Cương khiến lòi ruột và gan ra ngoài.

Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người tử vong. Ngày 8/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã triệu tập các đối tượng liên quan vụ 2 nhóm học sinh hỗn chiến khiến 1 người tử vong. Do mâu thuẫn, Lê Trùng D. (học sinh lớp 10, trường THPT Chu Văn An và Châu Thành Đ. (học sinh lớp 10, trường THPT Lê Duẩn) lên mạng hẹn nhau tối 4/1 đến cổng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Tối cùng ngày, nhóm D gồm 30 người mang theo hung khí dao, gậy, còn nhóm Đ có 5 người cũng mang theo hung khí. Hai nhóm lao vào đánh nhau khiến anh Lê Phong Ph. (19 tuổi, nhóm của Đ.) bị tử vong do bị xe tông trúng khi bỏ chạy. Bắt hai giám đốc giúp chuyên gia dởm nhập cảnh trái phép. Ngày 8/1, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Minh Thọ, Giám đốc Cty TNA Service và Phạm Kim Phúc, Giám đốc Cty TNHH Phúc Travel Newlife về hành vi giúp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Điều tra cho thấy, Thọ ký bảo lãnh xin cấp thị thực cho 7 người Hàn Quốc nhập cảnh trên danh nghĩa chuyên gia để nhận số tiền 200 USD/người. Phúc cũng thực hiện bảo lãnh cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia và thu lợi bất chính số tiền 30,8 triệu đồng. Cán bộ thuế lập công ty “ma” bán hóa đơn, thu tiền tỷ. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Đức Hải (SN 1973), cán bộ Chi cục Thuế huyện Lộc Hà về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Năm 2018, Hải nhờ người làm thủ tục, hồ sơ thành lập Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc. Dù không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Hải vẫn cho in 250 hoá đơn GTGT và kê khai, phát hành hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục Thuế huyện Lộc Hà. Sau đó Hải thuê Nguyễn Thị Diễn, kế toán cho một doanh nghiệp bán hoá đơn GTGT này cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thu lợi bất chính. Khởi tố thầy bói chữa bệnh bằng cúng bái, chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Phước (SN 2002, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phước bị bà Lê Thị K (SN 1972, thị trấn Tây Yên Tử, Sơn Động) tố cáo chiếm đoạt hơn 3 tỷ cúng lễ tâm linh nhằm chữa bệnh cho hai con trai đang bị bệnh tâm thần. Phước đã đưa ra thông tin giả mời các thầy là người Trung Quốc luyện hạt linh đơn cho người thân của bà K. ăn để chữa bệnh và bảo gia đình bà K vay mượn tiền, bán đất để đưa tiền cho Phước tổ chức lễ cúng. Từ 30/10 đến ngày 7/12/2021, bà K đã sử dụng 4 sổ đỏ của gia đình để bán và vay tiền, đưa cho Phước hơn 3 tỷ đồng. Công an Sóc Trăng đề nghị Bộ Công an kỷ luật 2 thượng tá. Ngày 8/1, Báo PL TP.HCM dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa đề nghị Bộ Công an xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với Thượng tá Lê Minh Ca và Thượng tá Dương Hoài Việt. Hai cán bộ bị đề nghị xem xét kỷ luật vì liên quan đến sai phạm tài chính xảy ra tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sóc Trăng. Ông Ca trước đây là Trưởng phòng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sóc Trăng, hiện đang nghỉ chờ hưu, còn ông Việt là Phó phòng. Trước đó, UBKT Công an tỉnh Sóc Trăng đã thi hành kỷ luật ông Ca với hình thức cảnh cáo, ông Việt bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng. (Nguồn: PLO). >>> Mời độc giả xem thêm video Truy Tìm Nghi Phạm Nổ Súng Cướp Ngân Hàng Ở Hải Phòng. Nguồn: ANTV

