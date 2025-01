Tìm thấy bé gái hơn 3 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng

Chiều 14/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, chiều cùng ngày, người dân và Công an TP Thủy Nguyên, Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ được Đ.T.H.T (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, thành phố Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng), cùng bé N.T.M (SN 2021).

T là người dẫn bé gái N.T.M từ trường mầm non phường Thiên Hương, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, sau đó đưa đi bằng xe taxi sau đó không thấy tung tích, gây xôn xao dư luận.

T tại cơ quan công an.

Theo cơ quan chức năng, địa điểm tìm thấy T và bé gái ở khu vực Chợ Ga, thuộc phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Công an thành phố Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 13/1/2025, Công an thành phố Thủy Nguyên , thành phố Hải Phòng nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N.T.M, học sinh Trường mầm non phường Thiên Hương, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về việc cháu bị một người phụ nữ đến trường đưa đi bằng xe taxi.

Đến chiều muộn cùng ngày, gia đình đến trường đón thì không thấy cháu bé đâu. Gia đình xác định không có người thân nào được ủy thác đến đón cháu, nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc, trích xuất hệ thống camera và xác định, sau khi dắt bé gái ra khỏi sân trường, người phụ nữ trên đã bắt taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cách Trường Mầm non Thiên Hương khoảng 20km và mất dấu.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định người phụ nữ này quê xã Lâm Động (nay thuộc phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên), có tiền sử thần kinh không bình thường, chưa lập gia đình, thường vào các trường mầm non chơi với trẻ nhỏ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mẹ giết con mới sinh rồi loan tin bị bắt cóc do giận chồng: