Tìm thấy thi thể cháu bé nghi bị bắt cóc tại Hà Nội

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội), một cháu bé khoảng 21 tháng tuổi bị bắt cóc và sát hại.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé.

Đối tượng bắt cóc đã bỏ trốn về huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước thông tin trên, chiều 20/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội truy bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em. Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng bắt cóc cháu bé là nữ. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an Hà Nội truy bắt đối tượng.