Tiếp nhận 22 tỷ đồng tri ân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên Phủ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam vừa tổ chức tiếp nhận ủng hộ hoạt động tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc từ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Tham dự Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Đại biểu tham dự lễ tiếp nhận chứng kiến Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú trao biển tượng trưng cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm vóc thời đại "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Chúng ta hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi khắc ghi những công ơn to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... đã anh dũng chiến đấu hi sinh, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Theo ông Đào Minh Tú, hưởng ứng các hoạt động tôn vinh, tri ân hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)... đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì sự độc lập, tự do của Tổ quốc, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng trong toàn quốc dành một ngày lương để ủng hộ cho hoạt động tri ân của MTTQ Việt Nam trong phạm vi cả nước.

“Tại buổi lễ hôm nay, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ ủng hộ số tiền 20 tỷ đồng tới UBTƯ MTTQ Việt Nam với mong muốn số tiền này sẽ cùng với MTTQ Việt Nam tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ”, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chia sẻ.

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng trao ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) tại tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, trong không khí cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam xúc động khi tiếp nhận kinh phí ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động ngành Ngân hàng trong toàn quốc chung tay cùng với MTTQ Việt Nam tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhắc tới những lần tiếp nhận ủng hộ kinh phí từ các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để thực hiện công tác an sinh xã hội của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động khi tiếp nhận số tiền 22 tỷ đồng từ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các đơn vị ngành Ngân hàng Việt Nam.

Chia sẻ khó khăn và đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham mưu kịp thời, sát cánh để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối, giữ được giá trị của đồng tiền Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp khó khăn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra và tiếp tục xây dựng đất nước ta giàu mạnh, văn hiến, văn minh và anh hùng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập trong bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc " cho các đơn vị ủng hộ.

