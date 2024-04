2 nữ cảnh sát tham gia “tiệc” ma túy và loạt vụ tước danh hiệu CAND

Tước danh hiệu 2 nữ cảnh sát tham gia "tiệc" ma túy: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an TP Hải Phòng) xác nhận Bùi Thị Ngọc Bích (SN 1988), người vừa bị Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, là cán bộ của đơn vị. Ngoài Ngọc Bích, còn có V.A. (nữ cán bộ Đội Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Dương Kinh) cũng dương tính với ma túy. Được biết, hiện Công an TP Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu CAND đối với 2 nữ cán bộ này. Trước đó, đêm 4/4, tại nhà của Tạ Vũ Tr. (SN 1978, con của một "đại gia" ngành xây dựng khá nổi tiếng tại Hải Phòng) ở một khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13g ketamin và một số tang vật có liên quan. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng. Tước danh hiệu CAND đối với trung úy hình sự giết người tình phi tang xác: Ngày 3/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu CSND đối với trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Đội cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cai Lậy. Do mâu thuẫn tình ái, Ngô Minh Thông đã sát hại chị N.T.T.H (28 tuổi, ngụ khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Sau đó mang thi thể nạn nhân đến sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre vứt xuống dòng nước phi tang. Một thượng úy bị tước danh hiệu CAND: Ngày 26/9/2023, Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu CAND đối với Thượng úy Lê Hữu Tùng (31 tuổi), công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh. Thượng úy Lê Hữu Tùng bị kỷ luật vì có liên quan trong vụ một người dân tử vong khi làm việc tại trụ sở Công an huyện Đức Linh. Theo đó, tối 3/9, anh B.V.H (28 tuổi, nghi can trong vụ trộm chó xảy ra vào ngày 2/9) được mời về trụ sở Công an huyện Đức Linh làm việc. Đến khoảng 21h cùng ngày, anh H. có biểu hiện mệt, khó thở nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận khám. Tuy nhiên anh H. đã tử vong. Một đại úy ở Bình Dương bị tước danh hiệu CAND: Tháng 8/2023, Công an tỉnh Bình Dương có quyết định tước danh hiệu CAND đối với Đại úy Lường Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát vì vi phạm quy định của ngành. Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong quá trình công tác, xử lý vụ việc, Đại úy Hùng đã vi phạm quy trình công tác, quy định của ngành. Vụ việc đại úy Hùng vi phạm đang được công an điều tra làm rõ và sẽ xử lý theo quy định. Tước danh hiệu CAND với 2 điều tra viên: Ngày 22/7/2023, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong quá trình giải quyết tin báo, điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Công an TP Hạ Long phát hiện 2 chiến sĩ là cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu CAND. Hai chiến sĩ trên là Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam. Tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ Công an bắn chết dê: Ngày 27/6, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng. Trước đó, trưa 26/6, 3 người này đi ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Tước danh hiệu CAND Trưởng Công an xã cùng 2 thuộc cấp: Ngày 18/4/2023, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tước danh hiệu CAND đối với Thiếu tá Vũ Ngọc Tân (SN 1984, Trưởng Công an xã Khánh An, huyện Yên Khánh); Đại uý Trần Mạnh Cường (SN 1986, Phó Trưởng Công an xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, nguyên Phó Trưởng Công an xã Khánh An, huyện Yên Khánh). Ngoài 2 cán bộ trên còn có Thượng uý Phan Thanh Tâm (SN 1991, Cán bộ Công an xã Khánh An, huyện Yên Khánh). 3 cán bộ công an trên được xác định đã vi phạm pháp luật trong quá trình công tác. (Ảnh minh họa) Tước danh hiệu CAND 3 cán bộ công an bạo lực với 2 thiếu niên: Chiều 30/9/2022, Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định kỷ luật với đối với 5 CBCS liên quan đến vụ bạo lực với 2 thiếu niên... Theo đó, tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ, gồm: Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ đối với Đại úy Hứa Trường An; kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời liên quan đến vụ bạo lực với 2 thiếu niên... >>> Xem thêm video: Đại tá công an “rởm” đi xe biển xanh giả lừa đảo hàng tỷ đồng.

