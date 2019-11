Tiếng nổ lớn trên bầu trời Bình Phước khi phi cơ quân sự bay qua là gì?

Theo thông tin từ người dân khu vực Bình Phước, vào sáng 20/11, trên bầu trời tỉnh Bình Phước xuất hiện nhiều tiếng nổ bất thường. Cùng lúc đó là tiếng động cơ máy bay quân sự bay ngang qua bầu trời. Sự việc nhanh chóng được người dân quan tâm và lo lắng có sự cố quân sự.

Trưa 20/11, trả lời trên tờ Pháp luật TPHCM, đại tá Nguyễn Quốc Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, từ 6h đến 14h ngày 20/11, Trung đoàn Không quân 935 thuộc Sư đoàn Không quân 370 (đóng tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ tiến hành bay chín lượt máy bay Su-30 (lộ trình từ Biên Hòa (Đồng Nai) bay qua Bình Dương, Bình Phước rồi vòng về Đồng Nai).

Đại tá Bình, khẳng định sự việc người dân nghe thấy tiến nổ lớn trên trời sau khi máy bay quân sự bay qua không phải do sự cố máy bay bị rơi .



Theo đại tá Bình: "Tiếng nổ đó là do máy bay tăng tốc đột ngột. Đây là nội dung luyện tập theo bài bay của máy bay, không ảnh hưởng gì đến mặt đất”.

Xác nhận trên tờ Tuổi Trẻ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước cũng cung cấp thông tin tương tự và thông báo để người dân an tâm, tránh để bị lợi dụng sự việc làm mất an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.