Tiệc sinh nhật định mệnh và cô gái bị bắn chết trên đường

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 2/7/2024, chị T.Q.H (SN 2002, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số người bạn đến dự tiệc sinh nhật tại khu vực phường Bưởi, quận Tây Hồ. Rạng sáng hôm sau, nhóm nam nữ đi về nhà một người khác ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên để tiếp tục vui chơi. Cùng tham gia buổi tiệc còn có Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Vũ Thành Quang (SN 1994, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh minh họa, nguồn internet Trong buổi tiệc, Sáng nghe ai đó trong nhóm của H. nói về cái đầu trọc của mình. Lập tức, anh ta cáu gắt: "Trọc đầu do từng phải ngồi tù". Cảm thấy mất vui, Sáng và Quang ra về trước. Tuy nhiên, Sáng bực tức vì cho rằng nhóm của chị H. đùa cợt nên rủ Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm) tìm đối phương để đánh nhau. Trước khi đi, Sáng thủ khẩu súng bắn đạn bi sắt lên ô tô rồi chở Quang và Đạt quay lại phường Thượng Thanh để tìm nhóm của chị H. Thấy nhóm trên ô tô đề nghị nói chuyện, chị H. và một số người bỏ chạy. Lập tức, Sáng lái xe đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp chiếc xe máy chở chị H. Trong đêm tối, Sáng chĩa khẩu súng bắn đạn bi về phía xe máy của đối phương và siết cò. Vụ nổ súng khiến chị H. trúng đạn, được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Sáng cùng Quang và Đạt bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ban Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo các mũi cảnh sát nhanh chóng lần theo dấu vết, truy bắt 3 đối tượng liên quan. Đến khoảng 18h ngày 3/7, Vũ Thành Quang bị bắt giữ ngay gần lối ra cao tốc thuộc địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đến 18h ngày 5/7, Nguyễn Xuân Đạt đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú. Riêng Đinh Xuân Sáng được Phạm Trọng Lưu (SN 1971, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sử dụng một ô tô khác đón tại khu vực đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. (Hai đối tượng Vũ Thành Quang và Nguyễn Xuân Đạt) Sau một ngày di chuyển với những thủ đoạn che giấu tung tích rất tinh vi, không hề dừng nghỉ và chỉ ăn uống trên ô tô, nhóm của Sáng cũng đến được Nha Trang. Tại đây, Sáng tiếp tục được Hoàng Văn Hiệp (SN 1983, cùng quê Hà Nam, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) hứa giúp trốn ra nước ngoài qua đường tiểu ngạch. Sau khi bàn bạc, chúng chọn nơi vượt biên là khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo cơ quan điều tra, trong quá trình trốn chạy suốt hàng nghìn km, Sáng luôn thủ vũ khí trong người. Đến rạng sáng 11/7, lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ thành công Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn, chỉ cách vài bước chân là qua biên giới. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Sáng không kịp phản kháng. Làm việc với cơ quan công an, Đinh Xuân Sáng khai, mục đích anh ta mang súng đi tìm nhóm chị H. là để đe dọa. Khi thấy đối phương bỏ chạy, Sáng nổ súng và không biết đã bắn trúng ai. Về đến nhà, Sáng nghĩ rằng viên đạn bi sắt sẽ không làm ai thiệt mạng. Tuy nhiên, khi hay tin chị H. tử vong, Sáng vô cùng lo lắng. Hôm sau, anh ta phi tang khẩu súng, để lại ô tô rồi bỏ trốn. "Giờ đây tôi rất ân hận, mong được gia đình nạn nhân tha thứ, được pháp luật khoan hồng", Sáng nói với điều tra viên. Theo hồ sơ cảnh sát, Sáng, Quang và Đạt đều có nhiều tiền án. Trong đó, Sáng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, một tiền án liên quan đến ma túy. Theo thượng tá Trịnh Kim Vân (nguyên Điều tra viên cao cấp của Công an TP Hà Nội), hành vi gây án của Đinh Xuân Sáng thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn. Chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ mà đối tượng sẵn sàng mang súng đi tìm để bắn trả thù. Hành vi nổ súng gây án mạng rồi tìm cách bỏ trốn đến cùng thể hiện ý thức coi thường pháp luật và cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. >>> Xem thêm video: Cô gái mất tích từ mùng 7 Tết bị sát hại, giấu thi thể như thế nào?

