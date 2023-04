Tịch thu nhiều linh kiện lắp ráp súng hơi khí nén ở Bắc Giang

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Tân Yên kiểm tra hành chính và phát hiện, thu giữ nhiều linh kiện để lắp ráp súng hơi khí nén.

Nông Văn Tú và số linh kiện lắp ráp súng hơi khí nén.

Trước đó, khoảng 15h25, ngày 25/4, tại Quốc lộ 17, tổ dân phố Tiến Phan, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Tân Yên, Công an thị trấn Nhã Nam kiểm tra hành chính đối với Nông Văn Tú (SN 1998, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) đang mang theo 1 gói hàng nghi là linh kiện để lắp ráp súng hơi.

Qua kiểm tra, Tú khai nhận đây là linh kiện để lắp ráp súng hơi khí nén và còn một số linh kiện khác nữa được Tú cất giấu tại nhà. Nông Văn Tú đã giao nộp 6 khẩu súng hơi khí nén đã hoàn thiện; 2 khẩu súng hơi khí nén chưa hoàn thiện; 15 bộ khung súng, 15 bộ cò súng, 21 bộ van và 60 hộp đạn chì trọng lượng khoảng 20 kg dùng để lắp ráp súng hơi khí nén .

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản bàn giao Công an huyện Tân Yên để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.