Thuê giang hồ đốt ôtô khiến cha ruột tử vong

Ngày 23/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án nhóm 7 bị cáo gây ra vụ phóng hỏa, giết người xảy ra trên quốc lộ 61C qua tỉnh Hậu Giang.



Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Kiều Trang (48 tuổi,ngụ TP.HCM) bị tuyên phạt 14 năm tù, Nguyễn Thị The (58 tuổi) 20 năm tù, Cai Văn Chung (37 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Quốc Huy (36 tuổi) 19 năm tù, Nguyễn Hữu Lộc (26 tuổi) 18 năm tù, Phạm Thanh Toàn (48 tuổi) 12 năm tù và Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi) 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Ngoài ra, các bị cáo The, Huy và Lộc mỗi người lãnh thêm từ 6-8 năm tù về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, Trang là kẻ chủ mưu gây ra vụ việc. Bà này nghi ngờ cha ruột là ông T.V.R. (74 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại TP.HCM), có quan hệ với bà V.T.C. (43 tuổi, Phó Giám đốc của công ty).

Ngoài ra, ông R. còn có ý trao nhiều quyền điều hành công ty cho người phụ nữ này, nên Trang nảy sinh lòng thù ghét.

Nhóm các bị cáo tại phiên tòa.

Đến tháng 3/2017, Trang gặp Nguyễn Thị The nhờ thuê người đánh dằn mặt bà C. với giá 250 triệu đồng. Bà The liên hệ với cháu mình là Nguyễn Anh Tuấn, sau đó Tuấn rủ thêm đồng bọn là Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Thanh Toàn cùng nhau thực hiện.

Trang đã gửi hình ảnh của bà C. cho bà The và đồng bọn. Đến chiều 4/10/2017, Cai Văn Chung (tài xế riêng của ông R. và bà C.) đã cung cấp lịch trình công tác chở ông R. và bà C. về Kiên Giang cho Trang biết.

Trang gọi điện thoại báo cho bà The và các đồng bọn. Huy chở Lộc bằng xe máy xuống Hậu Giang để đón đường chờ cơ hội ra tay. Khuya hôm đó, Chung lái ô tô chở ông R. và bà C. trên quốc lộ 61C hướng về Kiên Giang thuộc địa phận xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Huy bám theo, cho xe máy vượt chặn đầu ôtô. Lộc mở cửa, dùng kéo đâm nhiều nhát vào bụng và đùi bà C., còn Huy lấy chai xăng chuẩn bị sẵn đổ vào châm lửa đốt. Sau khi gây án, cả hai chạy xe về Bến Tre.

Ôtô bốc cháy, khiến ông R. và bà C. bỏng nặng. Một tuần sau, ông R. tử vong. Riêng bà C. được giám định thương tật, tổn hại sức khỏe 77%.