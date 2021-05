Thực hư vụ nước sát khuẩn tay tại sân bay Nội Bài là nước lã

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Dung dịch rửa tay sát khuẩn tại sân bay Nội Bài là nước lã. Lỗi của Cảng hàng không hay lỗi của nhà cung cấp”. Cùng với thông tin là một đoạn clip chia sẻ của hành khách đến sân bay Nội Bài làm thủ tục đi chuyến bay QH 1213 của Bamboo Airways.

Khi sử dụng nước sát khuẩn đặt tại các khu vực ở sân bay, hành khách này cho rằng đó không phải là gel như thông tin trên sản phẩm mà nó hoàn toàn bằng nước lã.

Hình ảnh chai nước rửa tay sát khuẩn mà khách hàng chụp lại có tên là nước rửa tay khô Hasocu, sản phẩm của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội. Ngay sau đó, khách hàng này đã báo sự việc cho An ninh sân bay.

Thông tin kèm clip trên được chia sẻ khiến nhiều người cho rằng phải làm rõ về dung dịch nước sát khuẩn tại sân bay Nội Bài.

Khách hàng phản ánh nước sát khuẩn tay tại sân bay Nội Bài là nước lã.

Chiều 29/5, vị lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh nước sát khuẩn tay tại sân bay Nội Bài là nước lã từ khách hàng đơn vị đã cho lực lượng chức năng đi kiểm tra và có báo cáo.

Vị này cho biết thêm, sân bay Nội Bài cũng như cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà ga, Cảng hàng không sân bay đang thực hiện rất tốt về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc khử khuẩn tại sân bay Nội Bài được thực hiện định kỳ hàng tuần tiến hành phun khử khuẩn luồng tuyến di chuyển của khách, quầy thủ tục, lối đi kiểm soát an ninh, cửa ra tàu bay, cầu ống lồng. Tăng cường vệ sinh toàn bộ các bề mặt tiếp xúc mà hành khách thường chạm đến tại các khu vực của nhà ga hành khách.

"Nước khử trùng trên là dung dịch axit hipocloro, đã được kiểm dịch bởi Viện truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, viện Pasteur TP.HCM, Trung tâm Quatest 3 - Tổng cục đo lường Việt Nam. Nước dung dịch trên được dùng để rửa tay, súc miệng, phun, khử trùng dụng cụ tuỳ theo tỉ lệ pha chế. Đến 11h trưa nay, Cảng sử dụng 2 loại dung dịch sát khuẩn, dạng gel hiệu Hasoco tại tầng 2 nhà ga T1 và dạng nước dung dịch axit hipocloro tại tầng 1 nhà ga T1. Cả 2 loại dung dịch trên đều không phải là nước lã" - lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay.

Biên bản do lực lượng an ninh Hàng không lập là do hiểu không đúng quy trình việc khách hàng hoặc người dân phản ánh. Việc lập biên bản này sẽ dẫn đến mọi người hiểu lầm, lẽ ra an ninh ghi nhận phản ánh của khách hàng và phải làm rõ ngay để khách hàng hiểu chứ không nên lập biên bản.

Cẩn thận với dung dịch nước rửa tay khô