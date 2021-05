Đồng bào các dân tộc tưng bừng đi bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp

Ngay từ rất sớm, trên các tuyến phố, tuyến đường trung tâm huyện, thành phố hay những nẻo đường ở mỗi bản làng xa xôi của tỉnh Lai Châu đều náo nức không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Các điểm bầu cử rợp sắc cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, những băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực được treo dọc hai bên cổng, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của địa phương trong ngày bầu cử. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chú trọng với quy định đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, thực hiện 5K. (Ảnh: Tuấn Anh Trần) Toàn tỉnh Lai Châu có hơn 274.200 cử tri, hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 58 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 570 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Các cử tri đều mặc những bộ quần áo đẹp, chỉnh tề, nô nức đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Để đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử trên địa bàn, các lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự vệ cũng đã triển khai các lực lượng thường trực tại các điểm bỏ phiếu từ nhiều ngày qua. Đồng thời, đề phòng mưa lũ xảy ra, giao thông đi lại khó khăn, Ủy ban bầu cử xã Pa Ủ dự kiến sẽ cho vận chuyển các hòm phiếu về trung tâm xã để kiểm phiếu. Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Tân Uyên hướng dẫn người dân cách thức viết phiếu bầu. (Ảnh Thu Trang/ Báo Lai Châu) Trước giờ khai mạc, nơi đây đã có mặt rất đông cử tri háo hức chờ đợi thời khắc được cầm lá phiếu bầu trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu cho biết: Ngay từ rất sớm, cử tri đồng bào dân tộc trên địa bàn diện trang phục đẹp, nô nức tới các điểm bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Điểm bỏ phiếu số 7 xã sùng phài, TP Lai Châu. Cử tri đồng bào Hà Nhì bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Nguyễn Văn Oanh/TTXVN)Các thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu đã xuống các tổ bầu cử tại các huyện, thành phố kiểm tra công tác bầu cử để đảm bảo đúng ý nghĩa Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân. VIDEO: Danh sách chính thức ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV - Đơn vị bầu cử số 4. (Nguồn: TH Lai Châu)

